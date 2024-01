Influencerka wpadła w furię. Przez pracę biurową jest „brzydka i gruba”

Autorka internetowych filmików zyskała taką popularność, że prawdopodobnie może się już określać mianem influencerki. Jej viralowe nagranie to wielka krytyka codziennego chodzenia do zwykłej pracy… bo ludzie stają się przez to otyli.

Ponad 800 tys. wyświetleń i cała masa komentarzy ze strony przytakujących internautów. O co właściwie chodzi? Filmik influencerki jest przepełniony emocjami i zwraca uwagę na ważny problem naszej cywilizacji.

Odważna influencerka mówi o ważnym problemie

Niektórzy ludzie to osoby plus-size, czyli mówiąc wprost: ich ciała charakteryzują się większymi rozmiarami. Ale dlaczego tak jest? Co może być źródłem problemu? Ta dziewczyna przerywa milczenie i tłumaczy, że to przez konieczność chodzenia do pracy, w której trzeba spędzać niemal cały dzień. Niejaka „JacuzziOnSuzi” odpaliła kamerkę w samochodzie i przepełniona gniewem zaczęła mówić:

Ostatnią rzeczą na jaką mam k***a ochotę po siedzeniu w biurze przez cały dzień, będzie pójście na siłownię i dbanie o moje ciało.

Następnie influencerka dodała: „Wolę zjeść kanapkę... czy proszę o tak wiele?”. Dziewczyna mówi wprost, że po pracy woli zająć się leżeniem. Zdaje sobie sprawę z tego, że wyjście na spacer lub pobyt na siłowni to coś lepszego dla jej samopoczucia, lecz podkreśla, iż tak naprawdę nie ma na to ochoty, ponieważ preferuje zjedzenie wielkiego kawałka pizzy, podczas oglądania Netfliksa.

Być może niektórych ciekawy, czy pozostali użytkownicy internetu mają podobne odczucia. Otóż w sekcji komentarzy jest sporo zadowolonych kobiet, które chwalą JacuzziOnSuzi za jej mocne nagranie i dzielą się podobnymi doświadczeniami:

To jest właśnie mój problem. Szczególnie zimą

Rok temu poszłam do pracy biurowej i teraz grozi mi przez to cukrzyca

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o influencerce, która poszła na siłownię bez spodni. Czy miała na sobie coś innego? Zdecydowanie tak, lecz wciąż zrodził się z tego konflikt. Pisaliśmy również o tym, że influencerka plus-size domaga się poszerzenia samolotów.

Źródło: Antyradio/TikTok

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!