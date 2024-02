Gwiazda filmów dla dorosłych ma już dość. Dlaczego nie może znaleźć partnera?

Piętnowanie influencerek tworzących treści dla dorosłych to prawdziwe zjawisko. Ta odważna dziewczyna postanowiła wyjaśnić parę rzeczy i zwrócić mężczyznom uwagę na ich błędne myślenie.

Antyradio nie boi się trudnych tematów i właśnie dlatego chcemy poruszać takie kwestie, jak chociażby wypowiedzi dziewczyn z biznesu 18+. Mówiąc wprost: ta influencerka wybrała branżę związaną z tworzeniem treści dla dorosłych, ale nie rozumie zachowania mężczyzn.

Czy w związku z tym, że niejaka Billie Beever czasem nagrywa filmy 18+, a do tego ma jeszcze konto Only Fans, gdzie pokazuje swoje wdzięki, to… mężczyźni powinni ją traktować inaczej? Influencerka miała dość i zaczęła o to pytać, a przy okazji podzieliła się ważnymi wyjaśnieniami na temat swojej pracy i przeszłości.

„Nie jestem puszczalska, nie jestem luźna”

Dziewczyna nie zamierza owijać w bawełnę i natychmiast zaczyna wyjaśniać, że mimo swojej przeszłości, tak naprawdę uprawiała seks z mniejszą liczbą osób, niż wielu „normalnych” ludzi. Chodzi jej o to, że nakręcenie kilku filmów dla dorosłych nie sprawia, iż ma na liczniku gigantyczną liczbę partnerów.

Później Billie Beever podkreśla, że ona po prostu sfilmowała takie rzeczy. Inni tego akurat nie zrobili. To jedyna różnica!

Nie jestem puszczalska, nie mam chorób przenoszonych drogą płciową, nie jestem luźna.

Influencerka wyjaśnia, że jest piętnowana, a mężczyźni i kobiety wierzą w stereotypy, iż ludzie z branży 18+ są sprośnymi, obrzydliwymi osobami. Dodaje, że większość pracowników z tego biznesu jest przeciwieństwem takich stereotypów, a jakby tego było mało, regularnie robią testy na obecność chorób przenoszonych drogą płciową, podczas gdy zwykli ludzie często tego nie robią.

Billie Beever zaczyna się bronić i wyjaśnia, że owszem, ma sporo wspólnego z branżą dla dorosłych, lecz „zwykły mężczyzna” też może się przespać z setką kobiet i to jest zwyczajnie obrzydliwe. Co więcej, influencerka podkreśla, że spała ze znacznie mniejszą liczbą mężczyzn.

Źródło: Antyradio/TikTok

