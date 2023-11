To mówi mężczyznom, gdy nie chcą zapłacić na randce. Internauci oburzeni

Ta kobieta ma sprawdzony sposób na mężczyzn, którzy stawiają opory podczas płacenia za randki. Niejaka Pearl zrobiła furorę w internecie, ponieważ zaczęła uczyć nieświadome dziewczyny, co powinny robić, gdy jakiś facet próbuje uniknąć swojego obowiązku. O co chodzi? Oczywiście o płacenie całego rachunku za randkę.

Dziewczyna uczy, jak walczyć z oporem facetów

Jeżeli kobietę spotka przykrość w formie pytania, które brzmi mniej więcej tak: „Dzielimy się rachunkiem po połowie?”, wtedy niezbędne jest natychmiastowe udawanie zdziwienia. Później dziewczyna powinna zaznaczyć, że jest zawstydzona tym nieporozumieniem. Dlaczego właśnie „nieporozumieniem”? Bo jeśli to miała być randka, to chyba logiczne, że facet za wszystko płaci. Powinno to brzmieć mniej więcej tak:

Zaczekaj… więc chciałeś zostać tylko przyjaciółmi? Jestem tak bardzo zdezorientowana! Przez cały ten czas zdawało mi się, że jesteśmy na randce. Boże! Tak bardzo przepraszam… Już sięgam po moją kartę.

Wypowiedź Pearl jest skonstruowana w taki sposób, żeby jednoznacznie pokazać jej oczekiwania. W uproszczeniu, przyjaciele płacą za siebie podczas przyjacielskiego wypadu. Jeżeli natomiast mężczyzna zabiera kobietę na prawdziwą randkę, wtedy z góry wiadomo, że to facet za wszystko płaci, ponieważ oczekuje czegoś więcej.

Filmik nagrany przez influencerkę może służyć za materiał szkoleniowy dla innych kobiet. To ważne, ponieważ czasem mają miejsce bardzo krępujące nieporozumienia. Pearl zademonstrowała, w jaki sposób pokazać facetowi swoje oczekiwania. Jedna z internautek napisała w komentarzu, że rozwiązanie Pearl jest lepsze od tego, co robią niektóre kobiety. Chodzi o to, że gdy facet nie chce płacić 100% rachunku, czasem dziewczyna to przemilczy, a później go ignoruje. Po co robić coś takiego, jeśli wystarczy powiedzieć wprost, że powinien zapłacić za wszystkich?

Oczywiście niektórzy internauci są oburzeni. Ktoś napisał w komentarzu, że „feminizm ma miejsce tylko wtedy, gdy się opłaca”. Ktoś inny porównał takie oczekiwania kobiet do… prostytucji. Następny internauta stwierdził, że takim zachowaniem Pearl pokazuje swoje skłonności do manipulacji, więc facet powinien z tego skorzystać. Co to znaczy? Potwierdzamy, że dziewczyna ma za siebie zapłacić i cieszymy się z tego, że nigdy więcej jej nie zobaczymy.

