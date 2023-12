Nosi rozmiar XXXXXXL i promuje ciałopozytywność. „To bardzo seksowne”

Jaelynn Chaney jest bardzo popularną influencerką typu plus-size, która promuje ciałopozytywność oraz walczy o lepsze traktowanie ludzi o większej wadze. Niedawno pisaliśmy o tym, że trudnych tematów nie wolno ignorować, a Jaelynn Chaney miała bardzo ważne uwagi do ludzi odpowiedzialnych za prowadzenie hoteli na całym świecie!

Influencerka zaproponowała zmiany, które mogą wymagać wielomilionowych inwestycji, lecz przynajmniej uzyska się tym faktyczne szanowanie różnorodności ciała. W skrócie Jaelynn zaznaczyła, że w hotelach potrzebne są m.in. mocne krzesła i wytrzymalsze łóżka. Do tego windy powinny być większe, a korytarze znacznie szersze.

Jaelynn Chaney wzbudza wiele emocji

To nie koniec, ponieważ Jaelynn Chaney zwróciła uwagę zagranicznych mediów, gdy zdecydowała się na bardzo odważny krok. Co takie zrobiła wpływowa influencerka? Otóż jak donosi m.in. The Sun, ta dziewczyna plus-size nosi rozmiary XXXXXXL i się tego nie wstydzi! Właśnie dlatego postanowiła dzielnie promować ciałopozytywność i opublikowała filmik, na którym mimo swych rozmiarów, zdecydowanie czuje się sexy.

Jaelynn pozuje w odważnej skórzanej sukience, ponieważ stara się promować przesłanie, iż „seksowność występuje we wszystkich rozmiarach”. Na krótkim nagraniu widać, że influencerka plus-size ma dobry humor i lubi tańczyć w uwodzicielski sposób. W komentarzach możemy przeczytać:

Piękna

Oszałamiająca

To nie jest sexy, to jest BARDZO sexy

Dlaczego wszyscy w komentarzach kłamią

Wow, to nie jest zabawne, to jest bardzo poważna sytuacja

Niezależnie od waszej opinii na temat ciałopozytywności, pragniemy przypomnieć, że niektóre osoby doświadczają problemów zdrowotnych, które mają związek m.in. z nadwagą. Ponadto istnieją przykłady osób, które cieszą się wyższym komfortem życia po zwalczeniu swojej nadwagi. Za przykład może posłużyć dziewczyna, która dosłownie schudła o 243 kg.

