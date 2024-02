Rzuciła pracę i kusi mężczyzn w internecie. Teraz zarabia fortunę

Ta dziewczyna po prostu studiowała psychologię, a dodatkowo miała jeszcze pracę na pół etatu. Niestety zarobki były zbyt niskie na opłacenie wszystkich kosztów życia, więc musiała zacząć się rozglądać za dodatkowymi opcjami na dochód. Problematyczna była też świadomość kredytu studenckiego na 10 tys. dolarów. W końcu do głowy przyszedł jej niezwykły pomysł!

Pokazuje swe wdzięki i zarabia miliony

OnlyFans to miejsce, na którym kobiety mogą prezentować swoje wdzięki przez internet, w zamian otrzymując pieniądze. Co ciekawe, bohaterka tej opowieści wcale nie posiada ciała, które można uznać za „typową figurę modelki”. Kto wie, być może to właśnie wyróżniająca ją zaleta? W wywiadzie dla serwisu Business Insider, dziewczyna powiedziała wprost:

Zauważyłam, że wiele tamtejszych modelek wyglądało jak typowe instagramowe dziewczyny, a ja niekoniecznie cechuję się takimi kształtami. Chciałam udowodnić, że i tak odniosę sukces.

Jak podkreślają dziennikarze z serwisu joe.co.uk, gdy tylko jej filmik na TikToku okazał się viralem, dziewczynie natychmiast udało się zarobić około 11 tys. dolarów w zaledwie dwa dni. W swojej niedawnej pracy miała tyle dopiero po całym roku.

Bohaterką tej opowieści jest niejaka Isla Moon. Pomimo tego, że dobrze jej szło, nagle kariera związana ze światem nauki przestała być czymś atrakcyjnym. Zamiast tego, dziewczyna podjęła odważną decyzję, bo skupiła się przede wszystkim na OnlyFans i właśnie to stało się jej 100% karierą.

Dziś możemy czytać niezwykłe nagłówki na jej temat. Ten z serwisu Business Insider brzmi następująco: Wybrała OnlyFans zamiast doktoratu. W rok zarobiła 4 miliony dolarów. Dziennikarze podkreślają, że informacja o tych wysokich zarobkach została zweryfikowana.

Reasumując, dziewczyna jest teraz bardziej zadowolona z życia, niż kiedykolwiek wcześniej. Prowadzi profil OnlyFans, angażuje się też na TikToku i innych platformach social media, a wszystko to pozwala jej zarabiać górę pieniędzy. Wystarczyło zrezygnować z „normalnej pracy” oraz studiowania.

