Żona karmi swojego męża piersią. Mówią o zaletach dla zdrowia

Nie ma sensu krążyć wokół tematu i lepiej napisać o tym wprost: Rachel Bailey podjęła się karmienia swojego męża… ale robi to za pomocą mleka z własnej piersi. Jak donosi m.in. serwis Metro, ta matka trójki dzieci rozpoczęła karmienie Aleksandra, czyli głowy rodziny, w związku z pewnym zbiegiem okoliczności.

Laktacja to naturalny proces zachodzących w organizmie kobiety i umożliwia karmienie niemowlaków. Oczywiście wspomniany proces laktacji może przebiegać na różne sposoby i trwać mniej lub więcej czasu, albo na przykład charakteryzować się zbyt wysoką intensywnością. W przypadku Rachel Bailey doszło właśnie do nadmiernej laktacji, co miało miejsce jeszcze w 2017 roku. Kobieta zmagała się z tym problemem po narodzinach drugiego dziecka.

Pewnego razu małżeństwo postanowiło trochę wypocząć, więc Aleksander i Rachel udali się w rejs. Los chciał, że kobieta zapomniała o specjalnym urządzeniu, które było jej niezwykle potrzebne. O co konkretnie chodzi? Oczywiście o laktator, pozwalający na odciąganie pokarmu z piersi. Mamy zatem kryzys, z którego trzeba było jakoś wybrnąć.

Prawie jak MacGyver

Na szczęście mąż Rachel okazał się być osobą, która ma wiele wspólnego z pewną słynną serialową postacią. Jak powszechnie wiadomo, MacGyver jest bardzo zaradny i nie boi się rozwiązywać kryzysowych sytuacji za pośrednictwem niecodziennych rozwiązań. Aleksander najwyraźniej też ma w sobie tego typu cechy, bo nie miał obaw przed… próbą wypicia mleka z piersi żony. Ludzie raczej nie są przyzwyczajeni do takich historii, więc zarówno Rachel, jak i Aleksander, mogą być postrzegani w odrobinę negatywnym świetle. No dobrze, ale co dalej? Czy to już koniec historii? Niekoniecznie.

Zwykły przypadek, niefortunne pozostawienie laktatora w domu? A może coś o wiele bardziej pozytywnego? W gruncie rzeczy była to niezwykle ważna chwila w ich życiu, która sprawiła, że zakochani zrozumieli coś na swój temat. Jak donosi serwis Metro, Aleksander odkrył, że podoba mu się takie karmienie piersią. Mężczyzna twierdzi, że ta praktyka daje mu więcej energii w ciągu dnia i czuje się zdrowszy, bo podobno nie miał przeziębienia przez całe dwa lata. Ponadto żona zapewnia, że od kiedy mąż pije jej mleko, ludzie prawią mu komplementy, choćby na temat zdrowo wyglądającej skóry.

Właśnie takie jest uzasadnienie dla faktu, że mąż kobiety wrócił do bycia karmionym piersią, gdy narodziło się trzecie dziecko. Szalona historia? Absurd? A może w dzisiejszych czasach to już nikogo nie dziwi? Przecież jakiś czas temu pisaliśmy m.in. o tym, że pewna kobieta może sypiać z innymi facetami, a stały partner postawił jeden warunek.

