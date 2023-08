Lekarka urwała dziecku głowę podczas porodu. "Kości zostały zmiażdżone"

Medycyna zna mnóstwo przypadków przyprawiających o dreszcze, jednak ten nie tylko wywołuje gęsią skórkę, ale także przeraża i mocno szokuje.

Pewna kobieta zgłosiła się do szpitala Southern Regional Hospital w USA, w którym miała urodzić syna. Niestety podczas porodu doszło do komplikacji. Dziecko zaklinowało się w drogach rodnych.

Lekarka, która odbierała poród, zamiast przeprowadzić operację, postanowiła wywołać poród siłami natury. To, co wydarzyło się niedługo później, przyprawia o dreszcze.

Lekarka urwała dziecku głowę podczas porodu

Jessica i Treveon wkrótce mieli powitać na świecie pierwszego synka. Doszło jednak do komplikacji, które doprowadziły do tragicznej śmierci. Gdy dziecko zaklinowało się w drogach rodnych, lekarka postanowiła na siłę je wyciągnąć. Jak poinformowało BBC, miała użyć zbyt dużej siły, co spowodowało, że główka dziecka „oderwała się” od tułowia, powodując jego śmierć.

Rodzice chłopca pozwali Dr Tracey St. Julian i kilka pielęgniarek o rażące zaniedbanie. Zdaniem ich prawników, lekarka użyła „absurdalnie nadmiernej siły” w trakcie porodu.

Pociągnęła za głowę i szyję dziecka tak mocno, że kości czaszki, twarzy i szyi dziecka zostały zmiażdżone. Stopy wyszły, ciało wyszło, ale nie było głowy. - wyjaśnili prawnicy.

Według nich, para już wcześniej wyraziła zgodę na wykonanie cesarskiego cięcia. Lekarka jednak nie podjęła takiej decyzji. Ponadto pacjentka i jej mąż mieli się dowiedzieć o tragicznym wydarzeniu dopiero cztery dni po porodzie, gdy ciało chłopca było przygotowywane do skremowania…

Szpital w oświadczeniu wyraził współczucie i przyznał, że lekarka odpowiedzialna za śmierć dziecka nie była etatowym pracownikiem placówki.

BBC podejmowało próby kontaktu z nią, jednak bezskutecznie.

