Mia Khalifa straciła pracę w Playboyu. Poszło o Palestynę

Z jednej strony można o wszystkim rozmawiać i dzielić się swymi opiniami, bo w końcu żyjemy w erze mediów społecznościowych, ale… od dawna istnieje zasada, że są tematy, za które ludzie mogą być przekreślani. Przykładem jest sytuacja, w której Playboy kończy współpracę z popularną celebrytką z branży generującej treści dla dorosłych.

W Playboyu wspieramy wolność słowa oraz konstruktywną debatę polityczną, ale mamy zerową tolerancję dla mowy nienawiści. Oczekujemy, że Mia zrozumie, iż jej słowa i akcje wiążą się z konsekwencjami.

Mia Khalifa to libańsko-amerykańska osobowość medialna, która wyraziła swoje poparcie dla Palestyny. Dziewczyna ma wielu fanów i krótko mówiąc jest gwiazdą świata treści 18+. Wielkie zamieszanie jest efektem tego, że niedawno w serwisie X (wcześniej Twitter), Mia Khalifa zaczęła publikować wypowiedzi, w których staje po stronie Palestyny i popiera Hamas.

W powyższym wpisie zaznaczyła: „Jeżeli jesteś w stanie przyjrzeć się sytuacji Palestyny i nie staniesz po stronie Palestyńczyków, to znajdujesz się po złej stronie apartheidu, a historia to pokaże w odpowiednim czasie”.

Khalifa podzieliła się także innymi wypowiedziami, a w jednej z nich podkreśla hasło „FREE PALESTINE until Palestine is FREE”, co stanowi nacisk na „uwolnienie Palestyny, aż ta faktycznie stanie się wolna”. Negatywny odzew w mediach sprowadza się do tego, że popieranie działań Hamasu ma być równoznaczne z poparciem dla mordowania niewinnych ludzi.

Ten temat raczej nie jest zero-jedynkowy

Nie ulega wątpliwości, że popieranie terroru i popieranie działań zmierzających do zabijania ludzi jest złe. Warto jednak zwrócić uwagę na szerszy obraz sytuacji, jaką jest konflikt izraelsko-palestyński, ponieważ ludzkie cierpienie występuje także w Strefie Gazy, która znajduje się w kryzysie humanitarnym. Ponadto od lat miejsce mają izraelskie naloty, tzn. bombardowania palestyńskich budynków w Gazie. Tam również giną ludzie, o czym po prostu warto pamiętać.

Cała sytuacja jest skomplikowana, ponieważ w przeszłości setki tysięcy Palestyńczycy zmuszono do porzucenia swych domów, a teraz Palestyńczycy traktują Izrael jak najeźdźców. Wielu zapewne zgodzi się z tym, że nie powinno się bezrefleksyjnie popierać ataków terrorystycznych i przemocy choćby ze strony Hamasu. Jednak liczne grono osób zwróci uwagę również na to, że Izrael nie jest całkowicie bez winy i stosuje system ucisku wobec Palestyńczyków. Wspomina o tym m.in. Amnesty International.

