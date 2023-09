Mohamed Ibriham ma dość! 83-latka wymagała za dużo seksu

Na wstępie musimy zaznaczyć coś bardzo ważnego. Większość ludzi może dojść do wniosku, iż względnie młody Mohamed Ibriham związał się z 83-latką dla pieniędzy, ale mężczyzna zaprzecza czemuś takiemu i podkreśla, że naprawdę zakochał się w tej staruszce.

To nie koniec! Jak donosi m.in. serwis informacyjny Yahoo, Mohamed stanowczo zaprzecza oskarżeniom ze strony 83-latki, która powiedziała, że Egipcjanin regularnie chciał od niej pieniędzy i łącznie miał dostać tysiące funtów.

Traktowałem Iris jak królową, ale ona używała mnie jak niewolnika seksualnego. Kochałem ją, lecz to ona złamała moje serce. Mohamed Ibriham

Dzieli ich prawie 50 lat. Teraz czar prysł

Mohamed wyżalił się w mediach i stwierdził, że na początku kobieta była dla niego dobrą żoną, ale z czasem zrobiła się wyjątkowo mocno wygłodniała na seks. Jakby tego było mało, podobno Iris zaczęła zabraniać Mohamedowi podstawowych rzeczy, jak np. prysznic po pracy oraz korzystanie z toalety.

Sytuacja wydaje się przedziwna, a to, co początkowo było udanym małżeństwem, po paru latach przerodziło się we wzajemną niechęć. Iris ma dość Mohameda, a Egipcjanin przestał kochać swą brytyjską żonę i przy okazji zaznacza, że gdyby szukał pieniędzy, to na pewno nie u Iris Jones, lecz u jakiejś bogatszej osoby. Poznali się jeszcze w 2019 roku za pośrednictwem Facebooka, a teraz para się rozstała, o czym piszą zagraniczne media, ponieważ miłość Iris i Mohameda była kiedyś głośnym tematem.

