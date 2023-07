Najbardziej kontrowersyjne lalki Barbie. Przed jedną ostrzegało FBI!

Barbie to najsłynniejsza lalka na świecie. Nie tylko zyskała olbrzymią sławę wśród dzieci, w kolejce po licencjonowane produkty z wizerunkiem uroczej blondynki tłumnie ustawiają się także ci starsi. Jeśli macie co do tego wątpliwości, wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się przy okazji premiery filmu „Barbie”.

Eksperci są zdania, że marketing filmu to jedna z najlepszych promocji w historii. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, bo największe modowe i nie tylko marki, stworzyły kolekcje z wizerunkiem rozpoznawalnej lalki. Świat dosłownie zalała różowa fala, ale przecież Barbie to nie tylko cukierkowe ubrania i dodatki. Producenci zadbali o to, aby każdy znalazł coś dla siebie i tak powstały jej najróżniejsze wersje. Ale okazuje się, że nie wszystkie spotkały się z entuzjazmem.

Barbie Video Girl

To chyba najbardziej kontrowersyjna lalka, ponieważ nie spodobała się ona FBI! W zamyśle lalka miała być reżyserką. Z tego względu posiadała wbudowaną kamerkę, która umożliwiała nagrywanie 30-minutowych filmików. Nagrane materiały można było odtworzyć na komputerze. FBI szybko zajęło się sprawą i ostrzegło rodziców przed możliwym działaniem szpiegowskim. Według nich zabawka mogła ułatwić przestępcom seksualnym nagrywanie dziecięcej pornografii.

Barbie na wózku inwalidzkim

Barbie miała przyjaciółkę Becky, a ta poruszała się na wózku inwalidzkim. Cała idea z lalką ucieszyła rodziców, bo edukowała dzieci. Pojawił się tylko jeden techniczny problem – lalka z wózkiem nie mieściła się w windzie Wymarzonego Domku Barbie. Po interwencji 17-letniej Kiersti producenci obiecali zająć się problemem.

Barbie w ciąży

I znów kolejna możliwość na edukacje dzieci. Niestety nie wszyscy tak to odczytali, wielu z nich nie była zachwycona faktem, że rodzina Barbie się powiększy. Powód? Brak obrączki na palcu i Kena u boku.

Barbie z wagą

Ta lalka podobnie jak lalka z kamerą również wzbudziła ogromne kontrowersje. Główną uwagę zwracały dołączone akcesoria. Waga Barbie wskazywała 49 kg, przy wzroście 175 cm. Oznaczało to, że cierpiała na niedowagę. Mało tego, zestaw zawierał książeczkę, która radziła, jak zrzucić kilogramy. Instrukcja była krótka: nie jeść! Barbie z niedowagą została wycofana ze sprzedaży po licznych protestach.

Barbie z tatuażami

W 2009 roku Mattel zaprezentował światu Barbie z zestawem do tatuowania. Dzieci mogły ozdabiać ciało lalki naklejkami, a środowiska, dla których tatuaże nie są zbytnio akceptowane, podnosiły alarm. Oburzone osoby jedyne, co mogły zrobić, to lalki nie kupować, bo producent nie miał zamiaru się tym przejmować. Rok później przedstawił kolejną lalkę z dziarami.

Barbie i jej piesek

Barbie i jej piesek tworzyli uroczy duet, a zabawka z takim zestawem była chętnie kupowana. Piesek jadł karmę, a następnie robił kupy i to one wzbudziły niepokój. Były tak małe, że rodzice obawiali się, że małe dzieci się nimi zadławią. Po trzech latach zestaw wycofano ze sprzedaży.

Ken z kolczykiem Earring Magic Ken

Jest jeszcze Ken z kolczykiem, który miał swoją premierę w 1993 roku. Ubrany w lawendową, wykonaną z siateczki koszulę i ciemniejszą, skórzaną kamizelkę. Na szyi był wisiorek, a w uchu kolczyk. Co w tym takiego złego? Według niektórych rodziców próba promowania homoseksualizmu.

