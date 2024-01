Nauczycielka oskarżona o seks z uczniem. Ojciec nastolatka nie miał obiekcji

Jak donosi m.in. New York Post, 26-letnia Hailey Clifton-Carmack jest nauczycielką matematyki w Missouri, która została oskarżona o uwiedzenie osoby nieletniej. Konkretniej mówiąc chodzi o 16-letniego chłopaka, z którym miała uprawiać seks, podczas gdy inni uczniowie… stali na czatach, pilnowali czy ktoś się nie zbliża itd. Tego typu doniesienia sprawiają, że cała historia staje się odrobinę zaskakująca, ale to jeszcze nie wszystko.

Podobno ojciec nastolatka o wszystkim wiedział

Interesującym zwrotem akcji jest to, że według doniesień zagranicznych mediów, ojciec 16-latka miał o wszystkim wiedzieć! Co więcej, podobno mężczyzna nie miał nic przeciwko związkowi syna z nauczycielką matematyki. Teraz, gdy sprawa wyszła na jaw, kłopoty z prawem grożą nie tylko nauczycielce. Być może ojciec nie miał tego pełnej świadomości, lecz godząc się na taki stan rzeczy, również może mieć problemy z policją.

Nauczycielka wyjechała do innego stanu, lecz została tam aresztowana. Najpewniej zostanie przewieziona z Teksasu z powrotem do Missouri. Jednym z dowodów w sprawie mają być zdjęcia 16-letniego chłopaka, który ma ślady po pazurach na plecach. Jeden ze świadków miał zeznać, że wspomniane ślady są pozostałością po kontaktach z Hailey Clifton-Carmack.

Ponadto w artykule z New York Post można wyczytać, iż podobno nauczycielka często ubierała się w wyzywający sposób, co też jest brane pod uwagę. Jednak najpoważniejszym dowodem w sprawie jest to, że w telefonie kobiety znaleziono rozmowy z uczniem, które potwierdzają potencjalne istnienie związku.

Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy już o innej nauczycielce, która miała sypiać z uczniem, przez co grozi jej nawet 20 lat więzienia. Z kolei w jeszcze innej szkole wezwano policję, gdy nauczycielka rozpuściła włosy.

Źródło: Antyradio/Garden Ridge Police Department/New York Post

