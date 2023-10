28-letnia nauczycielka została zawieszona. Odkryto, jak spłacała swój dług

Życie nie jest lekkie, a Brianna Coppage to 28-letnia nauczycielka ze szkoły średniej w mieście St. Clair w Missouri, która musiała sobie jakoś radzić. Niestety, ale pensja w szkole jest tak niska, że dziewczyna zainteresowała się tworzeniem treści w serwisie dla dorosłych o nazwie OnlyFans. To jej nowa kariera!

Na wstępie warto zaznaczyć, że Brianna Coppage wcale nie chwaliła się swoim nowym pomysłem na zarabianie pieniędzy oraz nie informowała o tym żadnych osób w szkole, gdzie uczyła języka angielskiego. Po prostu jakiś człowiek musiał zapłacić za dostęp do tych treści, a następnie poinformować uczelnię o dodatkowej działalności zarobkowej, której podejmowała się 28-letnia nauczycielka.

W jednym z wywiadów, Brianna Coppage wyjaśniła, że jej zadłużenie spowodowane pożyczkami na uzyskanie odpowiedniej edukacji, było dla niej przytłaczające. To nie wszystko, ponieważ rosnące koszty życia okazały się dodatkowym ciosem, który utrudniał codzienną egzystencję za nauczycielską pensję. To właśnie dlatego 28-letnia szkolna wykładowczyni zainteresowała się dodatkowymi sposobami zarabiania pieniędzy.

Nauczycielka woli sprzedawać treści dla dorosłych

Najpierw świat obiegły informacje o „szokującym seksskandalu”, czyli samym fakcie, że odkryto dodatkowe źródło dochodów młodej nauczycielki. Konkretniej mówiąc okazało się, iż dziewczyna ma swoje konto na OnlyFans, czyli sprzedaje dostęp do rozbieranych treści ze sobą w roli głównej. Później ludzie zainteresowali się motywacją nauczycielki, natomiast nie zmienia to faktu, że w międzyczasie szkoła skierowała ją na przymusowy urlop oraz odebrała np. dostęp do służbowej poczty.

Ostatecznie „przyłapana nauczycielka” nie miała większych problemów z dokonaniem kluczowych decyzji o karierze. Dzięki swoim występom na stronie dla dorosłych, mogła liczyć nawet na 10 tys. dolarów miesięcznie, a za sprawą medialnych nagłówków, zainteresowanie jej kontem uległo wyraźnemu zwiększeniu. Co w związku z tym? Brianna Coppage nie będzie walczyć o ew. możliwość powrotu do nauczycielskiej pracy. Dobrowolnie z tego rezygnuje, żeby skupić się przede wszystkim na prowadzeniu konta z erotycznymi treściami. Co ciekawe, ta decyzja była podjęta wraz z mężem, który ją wspiera.

Według wyjaśnień zawartych w wywiadzie dla serwisu The Messenger, dzięki stronie OnlyFans, 28-letnia nauczycielka cieszy się wyższymi zarobkami, a sama praca związana z tworzeniem treści 18+, w jej ocenie nie jest taka zła. Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy również o bardzo nietypowym związku: „Ona może sypiać z innymi facetami. On postawił jeden warunek”.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!