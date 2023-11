No Nut November: co to jest? Lekarze odradzają udział w trendzie

No Nut November jest tematem, który powraca każdego roku w listopadzie. Większość ludzi stwierdzi, że to kompletna bzdura, ale zawsze znajdzie się grupa osób, która podejdzie do tego z powagą.

Niektórzy znają coś takiego, jak wyzwanie o nazwie No Shave November. Zasady są dość proste, ponieważ chodzi o to, żeby przez cały listopad zaprzestać golenia twarzy. Później w ramach żartu, ktoś wymyślił nowe wyzwanie o nazwie No Nut November.

Co to jest No Nut November?

W anglojęzycznym slangu „nut” oznacza ejakulację, więc „No Nut November” to wyzwanie, które sprowadza się do tego, żeby przez cały listopad zrezygnować z wytrysku. To kolejny internetowy challenge, dla jednych będący zwykłym żartem, a dla innych poważną inicjatywą. Wszystko sprowadza się m.in. do tego, że długotrwałe powstrzymanie się od stosunku lub po prostu onanizowania, wymaga silnej woli. Kolejna zaleta dotycząca „No Nut November” ma być taka, że jeśli w miarę długo nie będziemy doświadczać wytrysku, to zaczniemy odczuwać niezwykłe zalety.

Przykład podawany w jednym ze słowników, to wpis użytkownika Twittera, który twierdzi, że w jego wyzwaniu minęło już 12 dni. Teraz zyskał umiejętność przemiany zwykłej wody w wino. Śpi jak nietoperz i potrafi widzieć demony. Ponadto spotkał się z kostuchą i powiedział jej kiedy umrze.

Co ciekawe, niektórzy odradzają brania udziału w No Nut November. Jak donosi RadioZET.pl, podobno „to wyzwanie może być niebezpieczne dla mężczyzn”, ponieważ długotrwały brak seksu jest nienaturalnym stanem i powoduje wiele nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak obniżenie nastroju, zaburzenia snu, zdenerwowanie. Ponadto regularny seks ma być dobry dla naszego układu hormonalnego, a u mężczyzn testosteron pełni istotną rolę związaną m.in. z przyrostem masy mięśniowej i rozkładem tkanki tłuszczowej. Niektórzy lekarze podkreślają również, że długotrwałe unikanie masturbacji i seksu może prowadzić do zaburzeń erekcji.

Na koniec przypominamy, że Kuba Wojewódzki przeprowadził szokujący wywiad z Warnke i zapytał: „Uprawiałaś kiedyś seks zbiorowy?”. Pisaliśmy również o tym, że pewna kobieta ma sposób na mężczyzn, którzy stawiają opory podczas płacenia za randki.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!