Thomas Hand jest ojcem pogrążonym w żałobie. Mężczyzna stracił córkę w wyniku ataków przeprowadzonych przez Hamas. Pomimo tego, iż temat jest dla niego wyjątkowo trudny do omawiania, zgodził się na wywiad dla telewizji. To właśnie dlatego w sieci pojawiło się bardzo mocne nagranie, przepełnione silnym ładunkiem emocjonalnym.

Źródłem jest stacja CNN, a Thomas Hand ze łzami w oczach opowiada o tym, że otrzymał informację na temat odnalezienia swojej córki, Emily. Niestety, ale wiązało się to również z bardzo trudną informacją o jej śmierci.

Ucieszył się na wieść o śmierci córki?

Kluczowe jest to, aby wysłuchać tego wszystkiego do samego końca, bo w pierwszej chwili sporo osób najpewniej będzie w ciężkim szoku. Czy w wypowiedziach ojca pojawiło się coś potencjalnie kontrowersyjnego? Wielu stwierdzi, że zdecydowanie tak, bo Thomas Hand nie ukrywa, iż wieści o śmierci małej dziewczynki były dla niego ulgą… wręcz się ucieszył i wykrzyczał: „Yesss”, a potem dosłownie się uśmiechnął.

Ktoś może dojść do wniosku, że to okropny ojciec, ale dla lepszego zrozumienia sytuacji warto posłuchać dalszych wyjaśnień. Thomas Hand z trudem zaznaczył, iż w jego zrozumieniu śmierć to najlepsze rozwiązanie tego koszmaru. Mężczyźnie chodzi o to, że porwanie oraz przetransportowanie jego córki do Gazy, to los znacznie gorszy od śmierci. Powiedział wprost:

To gorsze niż śmierć. To jak cię traktują, brak jedzenia, brak wody. Znalazłaby się w ciemnym pomieszczeniu, po brzegi wypełnionym innymi ludźmi. Byłaby przerażona w ciągu każdej minuty, godziny, dnia, a możliwe nawet, że i przez kolejne lata. Dlatego śmierć była tu błogosławieństwem… absolutnym błogosławieństwem.

