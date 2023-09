Mówi, że jest terapeutką. Sypia z klientami i ratuje małżeństwa

Olivia Bentley robi furorę w internecie, ponieważ ludzie są odrobinę zaskoczeni jej podejściem do terapii dla małżeństw. Okazuje się, że terapeutka sypia ze swoimi klientami… a robi to dla ich dobra!

Jak donosi New York Post, „seksuolog” Olivia Bentley stawia na praktyczne podejście i stosuje konkretne metody w swojej pracy. Co to właściwie znaczy? Chyba najlepiej będzie przeczytać wyjaśnienie w jej słowach.

Angażuję się fizycznie z większością moich klientów. Olivia Bentley

Być może powyższy cytat jest zbyt subtelny, więc warto zabrnąć z wyjaśnieniami trochę dalej. Bentley twierdzi, że niektóre kobiety dosłownie prosiły o to, żeby zademonstrowała pewne rzeczy na ich mężach. Inne nie są aż tak entuzjastyczne i czasem po prostu dają zgodę na intymną wizytę u nietypowej terapeutki.

Zagraniczne media donoszą, że Olivia Bentley zajmująca się „intymną edukacją” ma 46 lat, a rocznie zarabia około 500 tys. dolarów, a więc około 2 mln zł. Tygodniowo przyjmuje mniej więcej 10 klientów, wspiera ich emocjonalnie oraz udziela ważnych porad z zakresu utrzymywania zdrowego życia seksualnego, co ma się przekładać na udane małżeństwo.

Sceptyczne podejście do tych praktyk

Trzeba przyznać, że delikatnie mówiąc, taki biznes w oczach wielu osób wygląda na wyjątkowo nietypowy. W internetowych komentarzach widać, że niektórzy ludzie piszą wprost i stwierdzają, iż ich zdaniem jest to po prostu sposób na „sprytne manipulowanie prawem”, żeby brać opłaty za świadczenie „terapii”, która w gruncie rzeczy jest tylko seksem za pieniądze. Nawet jeśli z usług korzystają same małżeństwa, to zdaniem niektórych można to porównać do jakiejś formy spełniania fantazji, a nie prawdziwej terapii. Zgadzacie się z tym?

Co ciekawe, możemy przeczytać, iż Olivia Bentley w gruncie rzeczy nie posiada oficjalnych kwalifikacji seksuologa, ale za to jest „weteranką branży erotycznej”, ponieważ spędziła w niej co najmniej 15 lat. Wcześniej pracowała m.in. w Nevada’s Moonlite BunnyRanch, czyli w zupełnie legalnym domu uciech.

Sama Olivia Bentley twierdzi, iż pary korzystające z jej usług są najfajniejsze na świecie, ponieważ rozumieją, jak ważna jest seksualność w ich związkach. W sieci widać najróżniejsze reakcje na ten temat. Jedni są mocno oburzeni, z kolei inni piszą żartobliwe komentarze w stylu: „Jestem zainteresowany ratowaniem mojego małżeństwa”.

