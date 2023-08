Ona może sypiać z innymi facetami. On postawił jeden warunek

Jak donosi serwis Unilad, Zoe Grey oraz jej partner Matt są przeszczęśliwi, a wszystko dzięki temu, że odważyli się wprowadzić kontrowersyjne rozwiązanie do swojego związku.

Przede wszystkim warto zacząć od tego, że Matt był kiedyś w wojsku, dlatego regularnie uczestniczył w długich wyjazdach i nie było go w domu. W przeszłości miał różne dziewczyny, lecz one zazwyczaj korzystały z takich okazji i po prostu go zdradzały z innymi facetami.

Matt w końcu polubił bycie zdradzanym…

To smutne, że mężczyzna nie mógł zostawić kobiety samej i liczyć na jej wierność. Na szczęście Matt odkrył w sobie coś, czego się nie spodziewał: w gruncie rzeczy lubił był zdradzany przez swoje dziewczyny.

Kiedy Matt poznał swoją nową kobietę o imieniu Zoe, skorzystał z okazji i przedstawił jej zasady, według których będą żyć. W skrócie, Zoe może sypiać z innymi facetami, lecz Matt domaga się materiałów wideo, które zostaną nagrane i przesłane prosto do niego. Taki był warunek postawiony przez Matta.

Zoe skorzystała z tej możliwości, lecz gdy upłynęło trochę czasu, zrozumiała, że chce pozwolić swojemu facetowi na to samo. Mamy zatem naciągany „happy end”, bo Matt dostał pozwolenie na sypianie z innymi kobietami, a Zoe jest zadowolona z tego, że może się spotykać z kim tylko chce. Oczywiście pod koniec dnia, w domu zawsze będzie na nią czekał kochający Matt.

To coś innego, nie miałam takiej sytuacji w żadnym z moich poprzednich związków, ale też nigdy nie byłam tak szczęśliwa, jak teraz. Zoe Grey

Zakochana para zaznacza, że ich układ wymaga sporej dozy zaufania, a dodatkowo jest to niezastąpiony sposób na uniknięcie przykrych zjawisk, takich jak zamartwianie się potencjalną zdradą i oszukiwaniem bliskiej osoby.

Matt i Zoe są zdania, że mają otwarte umysły oraz nie boją się eksperymentować. Co ciekawe, podobno na początku mieli swego rodzaju dobrą praktykę, bo unikali całowania się z przypadkowymi ludźmi, chociaż oczywiście seks był dozwolony. Jednak z czasem darowali sobie tego typu zasady i teraz wszystko jest dozwolone. Fundamentem ich związku ma być przede wszystkim fakt, że oboje są szczęśliwi.

