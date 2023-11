Patostreamerzy godzinami znęcali się nad kobietą. Wyrzucili ją pijaną na mróz

Patostreaming to niestety wciąż popularne w Polsce zjawisko. Prowadzenie transmisji na żywo, podczas których nie brakuje libacji alkoholowych, przemocy czy licznych wulgaryzmów wciąż cieszą się sporą popularnością. Mimo iż wielu internautów reaguje na tego rodzaju zachowania, to nadal osoby tworzące tego rodzaju treści mają rzeszę fanów.

Kolejnym przykładem na to, że w Polsce patostreaming wciąż ma się dobrze, jest niedawna sprawa mało znanego youtubera o pseudonimie „Kawiaq”. Chłopak 18 listopada zaprosił do siebie znajomego i wraz z nim postanowił zrobić transmisję na żywo. Towarzyszyła im młoda dziewczyna. Cała ekipa nie stroniła od alkoholu.

Znęcali się nad dziewczyną podczas internetowej transmisji

Do szokujących wydarzeń zaczęło dochodzić z chwilą gdy dziewczyna była już pod wyraźnym wpływem alkoholu. Wówczas patostreamer i jego kolega postanowili to wykorzystać i przez 4 godziny znęcali się nad nią. Zagrali w „butelkę”, podczas której dziewczyna niemal do naga się rozebrała. Następnie odurzona alkoholem leżała na podłodze i wymiotowała. To wtedy zaczęły się okropne sceny. Młodzi mężczyźni zaczęli ją upokarzać i molestować. Jeden z nich wyrzucił koszulkę dziewczyny przez okno, a drugi zaczął ją łapać za biust i proponować stosunek oralny. Kiedy ta odmówiła, zaczęto ją namawiać do spożycia jeszcze większej ilości alkoholu. Kobieta leżała na podłodze nieprzytomna. Gdy przestała reagować youtuber i jego kolega wpadli w panikę.

Umrze tu, wciągała proszek do prania, chcesz mieć zabójstwo, wy*ierdol ją stąd. Chcesz mieć trupa w domu? Ja nie chcę iść do więzienia. Szturchnij ją, czy żyje – słychać było na nagraniu.

Wyrzucili roznegliżowaną dziewczynę na mróz

To nie koniec bulwersującego zachowania patostreamera i jego kolegi. Jakby tego było mało, tuż przed zakończeniem live’a wyrzucili kobietę na dwór, gdzie panowała minusowa temperatura. Transmisja zakończyła się w momencie, gdy do mieszkania zapukał właściciel, który miał wezwać policję oraz powiadomił, że karetka jest już w drodze.

Sprawa oburzyła internautów. Zainteresowała się nią także Maja Staśko – aktywistka, która ten straszny incydent nagłośniła w mediach społecznościowych. Poinformowała, że również ona zgłosiła sprawę na policję.

