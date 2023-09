Wszyscy pokochali Maćka z „Klanu”. Jak Piotr Swend wygląda po latach?

Pod koniec lat 90. Piotr Swend zaczął odgrywać rolę Macieja Kowalika-Lubicza w serialu „Klan”. Warto podkreślić, że w związku z tym zaczął pracować na planie w wyjątkowo młodym wieku, gdy miał zaledwie 8 lat. Fikcyjna postać jest adoptowanym synem Grażyny oraz Ryszarda Lubiczów, a przez lata udało się doprowadzić do tego, że wykreowany obraz Maćka poruszył serca ludzi w całym kraju. Ponadto, jako osoba dotknięta zespołem Downa, Piotr Swend przyczynił się do skutecznego łamania stereotypów na temat tego zespołu wad wrodzonych. Jakby tego było mało, sukces w branży udało się osiągnąć nawet pomimo braku formalnego wykształcenia aktorskiego.

Jak wygląda Piotr Swend po latach?

Wcześniej pisaliśmy już o tym, że raz na jakiś czas warto odbyć nostalgiczną podróż do przeszłości i rzucić okiem na swych ulubionych aktorów. Pokazaliśmy wtedy współczesny wygląd Lucy Lawless, znanej z roli Xeny, wojowniczej księżniczki. Jeżeli natomiast zastanawialiście się, jak bardzo zmienił się słynny Maciek z „Klanu”, to zachęcamy do rzucenia okiem na poniższe zdjęcie.

Czas leci zaskakująco szybko i nie każdy będzie zdawał sobie sprawę z faktu, że Piotr Swend, a więc jedna z gwiazd najdłuższego serialu polskiej produkcji, ma już 34 lata! Podobno do jego licznych zainteresowań można zaliczyć choćby fotografię i malarstwo, lecz aktorstwo jest nieustannie bliskie jego sercu. Piotr Swend występuje m.in. w stworzonym przez Justynę Sobczyk, Teatrze 21, gdzie angażowane i wspierane są osoby niepełnosprawne. Doskonale sobie radzi, lecz w wywiadach z przeszłości nie bał się przyznać, iż czasem miewa lekką tremę.

