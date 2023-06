Popeye istniał naprawdę. Jego pierwowzorem był polski marynarz

Animowaną postać kultowego Popeye’a stworzył w 1929 roku Elzi Crisler Segar, amerykański rysownik. Tego bohatera zna chyba każdy – jednooki marynarz z temperamentem, który wcina szpinak z puszki i ratuje z opresji swoją ukochaną. Kreskówka z Popeye’em w roli głównej cieszyła się przez lata wielka popularnością, ale jej głównym celem było… zachęcenie dzieci do jedzenia szpinaku. Warzywo to dawało marynarzowi nadludzką siłę, a bicepsy rosły mu jak na sterydach.

Nieodłącznym rekwizytem Popeye’a była też drewniana fajka. I nie bez powodu. Z fajką nie rozstawał się także pierwowzór postaci – polski emigrant Frank „Rocky” Fiegel. Kim był ten człowiek i dlaczego przeniesiono go na ekran?

Popeye istniał naprawdę. Niezwykła historia polskiego emigranta

Jak czytamy na Interii, zdaniem amerykańskich historyków kinematografii, pierwowzorem Popeye’a był polski emigrant Frank „Rocky” Fiegel, który mieszkał w tej samej miejscowości, z której pochodził twórca postaci, czyli w Chester.

Frank urodził się w 1868 roku, a jego rodzicami byli Bartłomiej Figiel i Anna Grott z Czarnkowa w Wielkopolsce. Nie jest jasne, kiedy rodzina Figlów zdecydowała się opuścić kraj, ale w pewnym momencie przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. W nowym kraju postanowili zmienić nazwisko z Figiel na Fiegel, aby zachować tę samą wymowę.

Ich syn, Frank Fiegel znany był ze swojej siły, skłonności do bójek, ale też z wielkiego serca. Wyróżniało go to, że nie rozstawał się z fajką i był w praktyce jednooki. To właśnie problem z okiem, którego nabawił się prawdopodobnie w bójce, był przyczyną jednego z pseudonimów - „Popeye”, czyli „wytrzeszczone oko”.

Frank Fiegel również nakłaniał dzieci do jedzenia szpinaku

Fiegel zawodowo postanowił zająć się żeglugą. O tym najbardziej lubił rozmawiać – w lokalu w Chester, w którym pracował później jako barman, opowiadał swoje przygody z podróż morskich. Najchętniej słuchały go dzieci, a Frank przekonywał je, że sekretem jego wielkiej krzepy jest właśnie szpinak.

Frank przyjaźnił się z Segarem, twórcą kreskówki, przez dużą część swojego życia. Płacił mu on prowizję za możliwość wykorzystania jego wizerunku do stworzenia swojej hitowej produkcji. Sam Segar często opowiadał, że rysownicy idealnie oddali to, jak zachowywał się i jak wyglądał polski marynarz.

Frank zmarł 24 marca 1947 roku, a na jego nagrobku pojawiła się postać kreskówkowego Popeye’a wraz z informacją, że to właśnie Polak był pierwowzorem szpinakożercy. W Chester Frank był prawdziwą legendą.

