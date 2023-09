Co tu się właściwie stało? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że miejscem akcji jest samolot. Teraz możemy przejść do innej kwestii, mianowicie tego, iż zakochana para nie mogła się powstrzymać… i najzwyczajniej w świecie zabrała się za współżycie. Najwyraźniej nie przeszkadzała im lokacja w formie toalety samolotu i kto wie, może nawet było to dla nich dodatkową szczyptą ekscytacji?

Ponadto nie przeszkadzała im obecność ludzi, zarówno w postaci pasażerów, jak i personelu. No właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, to warto zaznaczyć, iż zostali przyłapani właśnie za sprawą interwencji członka personelu pokładowego. Co tu dużo mówić? Pracownik zwyczajnie otworzył niewielkie drzwi i pokazał wszystkim zgromadzonym, co jest źródłem nietypowych odgłosów.

Sprawę zgłoszono policji

To nie jest koniec całej historii! Niezwykle ważne jest również to, że sprawa została zgłoszona policji, w związku z czym funkcjonariusze wyczekiwali kochanków na lotnisku. Jak donosi m.in. RadioZET.pl, sytuacja miała miejsce w samolocie linii easyJet, który leciał z Luton w Wielkiej Brytanii na hiszpańską wyspę Ibiza.

Część pasażerów była w szoku, innych wyraźnie to bawiło. Osoby z personelu nie do końca wiedziały jak się zachować i co właściwie powinni robić. Bardziej zdecydowana interwencja zapewne mogłaby zostać uznana za przesadę. W końcu nikt nie ma ochoty szarpać się z ludźmi, którzy zaczęli spółkować w malutkiej toalecie. Wielu na pewno uzna, że nawet otwieranie drzwi mogło być przesadą, chociaż tutaj zdania będą raczej podzielone. W pewnym sensie najważniejsze jest to, że ten nietypowy incydent nie był przesadnie szkodliwy dla otoczenia.

