Pornhub to najpopularniejszy serwis z pornografią i chociaż wiele osób się do tego nie przyznaje, to chętnie z niego korzysta. Również osoby, które są niepełnoletnie. Teraz serwis notuje duże spadki w niektórych stanach USA, gdzie wprowadzono nowe przepisy, które wymagają weryfikacji wieku.

Serwis Pornhub zablokowany przez władze. "Nasz ruch spadł o 80 proc."

Jak podają wirtualnemedia.pl, Pornhub jest zmuszony do blokowania dostępu użytkownikom w stanach Mississippi, Wirginia oraz Utah. Jest to spowodowane nowymi przepisami, które wymagają weryfikacji wieku, by mieć dostęp do stron internetowych dla osób dorosłych.

Podobnie sytuacja wygląda w Luzijanie, gdzie również wprowadzono podobne zasady na początku 2023. Z tego powodu portal Pornhub wymaga, by użytkownik potwierdził swój wiek za pomocą specjalnej aplikacji LA Wallet. Kolejnymi stanami, w których pojawi się tego typu zasada w 2024 roku będą Teksas oraz Montana.

Portal wirtualnemedia.pl cytuje oświadczenie serwisu Pornhub w tej sprawie:

Od tego czasu nasz ruch w Luizjanie spadł o około 80 procent. Ci ludzie nie przestali szukać pornografii. Po prostu migrowali do innych zakątków internetu, które nie weryfikują wieku, nie przestrzegają prawa, nie traktują poważnie bezpieczeństwa użytkowników, a często nawet nie moderują treści.

W oświadczeniu możemy przeczytać, że wiele urządzeń oferuje funkcje kontroli rodzicielskiej, dzięki czemu osoby niepełnoletnie nie mają dostępu do treści przeznaczonych dla dorosłych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba ujawniać wrażliwych danych użytkownika.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.