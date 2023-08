Skandal w przestworzach. Wściekły pilot Lufthansy "narysował" przyrodzenie

Jeden z pilotów Lufthansy narysował na niebie przyrodzenie. Wiele wskazuje na to, że w ten sposób dał upust emocjom.

Piloci muszą wykazywać się ogromną cierpliwością. Zwłaszcza jeśli próbują podejść do lądowania i co chwilę otrzymują sygnały o zmianie miejsca. Właśnie taka sytuacja spotkała pewnego pilota linii Lufthansa, który planowo miał wylądować na lotnisku we włoskiej Katanii na Sycylii.

Niestety nic nie szło po jego myśli. Dwukrotna, nieudana próba podejścia do lądowania zdenerwowała pilota. Jednak dopiero informacja, jaką otrzymał od wieży, wkurzyła go tak bardzo, że musiał dać upust emocjom.

Pilot „namalował” na niebie 24-kilometrowego penisa

Pilot otrzymał polecenie lądowania nie w Katanii, ale na Malcie. Nie zastanawiając się specjalnie długo, postanowił pokazać swój talent i… w 16 minut „namalował” ogromnego, bo aż 24-kilometrowego penisa w przestworzach! Całą sytuację zaobserwowali użytkownicy aplikacji FlightRadar24, która służy do śledzenia tras samolotów. Gdy tylko skończył „dzieło”, wrócił do pracy i poszybował na Maltę.

Sytuacja zabawna, jednak powód braku możliwości lądowania już poważniejszy. Tego dnia w Katanii występowało bardzo wysokie zagrożenie pożarowe, stąd decyzja o odwołaniu lądowania w tym miejscu.

Media i urzędnicy spierają się, czy nietypowy malunek to kwestia przypadku, czy jednak efekt wyładowanych emocji.

To wie chyba tylko pilot. Ale trzeba przyznać, że talent ma, prawda?

