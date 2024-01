Lekarka podała prawdziwą średnią długość przyrodzenia. Wielu się z tym nie zgodzi

Nagraniem lekarki zainteresowało się wiele zagranicznych serwisów, ale dlaczego powstaje o tym aż tyle artykułów? Sprawa została nagłośniona m.in. dlatego, że ludzie są w szoku, a wiele osób może się z tym potencjalnie nie zgadzać. Tylko czy tego typu kwestie faktycznie powinny uchodzić za problem? Możemy się nad tym wspólnie zastanowić.

Jaka jest prawdziwa średnia długość przyrodzenia?

Niezależnie od tego czy ktoś będzie szczerze zdziwiony, czy też nie… zanim przejdziemy dalej i skupimy się na faktycznych liczbach, warto jeszcze zwrócić uwagę na sam przekaz lekarki. Otóż kobieta zaznacza, że w dzisiejszych czasach istnieje silna społeczna presja na to, żeby być dokładnie takim, jak chcą tego inni. Można to uznać za swego rodzaju nierealne oczekiwania, natomiast zdaniem lekarki, każdy powinien akceptować swoje ciało.

W końcu Jen Caudle przechodzi do konkretów i przekazuje szokującą informację. Otóż zgodnie z jej informacjami, przeciętny członek podczas erekcji ma ok. 13 cm długości. Dodała, że zapewne przekonania u większości ludzi są takie, iż ten wymiar powinien być bardziej imponujący. Na koniec kobieta zaznaczyła, że liczy się przede wszystkim to, jakimi ludźmi jesteśmy, a nie wymiary związane z naszym ciałem. Można zaryzykować stwierdzenie, że np. influencerki promujące ciałopozytywność zgodzą się z takim przesłaniem. Niedawno pisaliśmy choćby o tym, że internetowa gwiazda nosi rozmiar XXXXXXL i jest z tego dumna!

Korzystając z okazji przypominamy również o tym, że nie wszyscy ludzie wiedzą jak zjeść kanapkę. Właśnie dlatego influencerka uczy prawidłowej metody na specjalnym filmiku instruktażowym.

Źródło: Antyradio/TikTok

