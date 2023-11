Strażnicy więzienni organizowali orgie. To skandal na cały kraj

Ludzie są w szoku, ponieważ świat obiegają wieści na temat skandalicznych zachowań pracowników belgijskiego więzienia. Zagraniczne media informują o tym, że grupa strażników, a w tym również pracowników więziennych, organizowała imprezy o charakterze seksualnym.

Wielkie losowanie dla zainteresowanych

Z doniesień wynika, że strażnicy wymyślili bardzo łatwy sposób na dobieranie drugiej osoby do zbliżenia. Podobno zdecydowano się na losowanie kolorowych bransoletek, które o wszystkim decydowały. Stosunki miały się odbywać m.in. w prywatnym jacuzzi jednego z pracowników więzienia, ale to nie wszystko.

Anonimowe źródło przekazało szczegółowe informacje na temat jednej z pracowniczek, która została określona mianem nimfomanki. Kobieta oczekiwała seksu od innych pracowników, a wszystko w zamian za wykonywanie swoich podstawowych obowiązków służbowych. Całość zaszła tak daleko, że już od 6 rano miała dawać do zrozumienia, że zanim weźmie się za pracę, oczekuje zbliżenia. Jakby tego było, jej brat odsiadywał wyrok w tym samym więzieniu, w którym pracowała.

Całe to miejsce rządziło się swoimi prawami, a serwis New York Post przekazał, iż jeden z pracowników więzienia miał dostać zakaz wstępu do skrzydła dla kobiet, ponieważ dążył do odbywania stosunków seksualnych z osadzonymi dziewczynami.

Odbędzie się oficjalne dochodzenie, a w sprawę jest zamieszanych co najmniej 10 pracowników zakładu karnego. Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o polskiej modelce, która została oblana kwasem, a także o śmierci na koncercie Taylor Swift. Ponadto trasa koncertowa The Rolling Stones jest coraz bliżej.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!