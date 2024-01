Striptizerka zdradza swoje sekrety. Jedna rzecz zaskakuje

Dziennikarze z LADbible TV zaprosili prawdziwą striptizerkę, żeby ta mogła opowiedzieć o swojej pracy i przy okazji zaspokoić ciekawość wielu osób, które nigdy nie miały szansy zadać takich pytań. Kluczowym aspektem tego materiału jest fakt, iż striptizerka posługująca się pseudonimem „M”, musi odpowiadać szczerze.

Mąż w delegacji? Niewykluczone, że skorzysta…

M mówi wprost, że do klubów ze striptizem przychodzą niemal wszyscy i potwierdza, że ludzie, którzy ogólnie są określani mianem biznesmenów, również są częstymi bywalcami. Jej krótka analiza wygląda mniej więcej tak, iż skoro ktoś wyjeżdża daleko od domu i przychodzi wieczorem do pokoju hotelowego, to co ma zrobić z resztą tego czasu? Jeśli w okolicy jest klub ze striptizem, to pewnie z tego skorzysta.

Najdziwniejszy klient striptizerki?

M miała kiedyś klienta, który wydawał dużo pieniędzy, lecz zależało mu na tym, by striptizerki karmiły go batonikami (Lion, Snickers, Bounty) i mówiły do niego: „tatusiu”. Ponadto przez ten cały czas palił papierosy i pił szampana. Podobno sytuacja była tak dziwna, że dziewczynom było ciężko powstrzymać się od śmiechu, lecz profesjonalizm wymagał zachowania kamiennej twarzy.

Alter ego striptizerki

M zdradziła, że na scenie wciela się w swoje alter ego, czyli pewną siebie dziewczynę, która nie przejmuje się pokazywaniem swojego działa. Striptizerka robi w pracy to, co musi, ale… w życiu prywatnym jest raczej nieśmiała, stresuje się randkami, a w czasie wolnym robi sobie herbatę i ogląda produkcje Disneya.

Czy pójście do klubu ze striptizem to zdrada?

W pewnym momencie padło kluczowe pytanie: „Czy pójście do klubu ze striptizem to zdrada?”. Co na ten temat myśli profesjonalna striptizerka? Otóż jej zdaniem… gdy facet korzysta ze striptizerek, to można traktować to jak zdradę!

Dlaczego M tak uważa? Co ciekawe, w jej odczuciu półnagi taniec nie ma tu większego znaczenia. Bardziej niepokoi ją fakt, że mężczyzna tworzy ze striptizerką pewnego rodzaju więź, dochodzi do różnych rozmów itd. Ponadto dlaczego facet miałby wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze na inną kobietę? Przecież w domu czeka na niego kochająca żona lub dziewczyna. To po prostu nie ma sensu. M dosłownie stwierdza: „Możesz to wydać na mnie, zamiast na obcą dziewczynę”.

Wszystkie osoby zaintrygowane tematem, zachęcamy do obejrzenia całego materiału przygotowanego przez dziennikarzy z LADbible TV. Korzystając z okazji przypominamy, że ta kobieta może sypiać z innymi facetami, ale jej partner postawił jeden warunek! Ponadto istnieje żona, która dzieli się swoim mężem, więc oddała go 20 innym kobietom.

