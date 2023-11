Szokujący wywiad Wojewódzkiego z Warnke. „Uprawiałaś kiedyś seks zbiorowy?”

Katarzyna Warnke odwiedziła Kubę Wojewódzkiego, w związku z czym miała okazję zmierzyć się z trudnymi pytaniami na antenie. Co ciekawe, prowadzący chciał się dowiedzieć czegoś więcej o jej sprawach łóżkowych.

Katarzyna Warnke ponownie gościła w programie Kuby Wojewódzkiego, a w pewnej chwili prowadzący zdecydował się poruszyć takie tematy, jak na przykład fantazje seksualne, które z jakiegoś powodu nie zostały zrealizowane.

Jakie masz niespełnione marzenie seksualne?

Aktorka odpowiedziała, że jeśli o nią chodzi, to nie ma niezrealizowanych fantazji erotycznych. Później okazało się, iż to dopiero początek rozmowy o życiu seksualnym, ponieważ Wojewódzki przeszedł do kolejnego pytania.

Uprawiałaś kiedyś seks zbiorowy?

Kuba Wojewódzki chciał wiedzieć, czy Warnke uprawiała kiedyś seks zbiorowy. Artystka odpowiedziała: „Tak”.

Już po chwili, widzowie programu mogli usłyszeć, że takie doświadczenie podobało się Katarzynie Warnke, która nie była zmieszana kierunkiem, w jakim zaczęła zmierzać cała rozmowa. Można zaryzykować stwierdzenie, iż Kuba Wojewódzki jest znany z tego, że czasem chętnie wkracza na bardziej pikantne tematy, zamiast ograniczać się tylko do zadawania „bezpiecznych pytań”.

Warto dodać, że później poruszono jeszcze kwestię tego, czy gwiazda uważa, iż mężczyźni w Polsce są słabi w łóżku. Tutaj Warnke zaznaczyła, że „nie miała takich doświadczeń”. Niektórych może zaciekawić wyznanie dziennikarza, który zupełnie przy okazji stwierdził, że zatrzymał się na trójkącie, lecz marzy o rombie.

