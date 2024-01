Miała być niewinna zabawa, a jest skandal. Zakazane malowanie twarzy?

Kontrowersyjna zabawa! Upodobnili się do postaci z kreskówki Shaun the Sheep. Internauci są zbulwersowani i nie mogą w to uwierzyć.

Jak donosi m.in. serwis Dexerto, pewna grupa tiktokerów narobiła sobie poważnych problemów. Wszystko przez to, że malowanie sobie twarzy na czarny kolor, to w dzisiejszych czasach poważne tabu. Ludzie zorganizowali sobie małe przyjęcie, na którym dokonali tej kontrowersyjnej rzeczy i najzwyczajniej w świecie mieli twarze pomalowane na czarno, co sporo internautów uznało za tzw. blackface.

Co to jest blackface?

Wiele osób boi się pokolorować twarz na czarny kolor, bo może to być obraźliwe dla czarnoskórych ludzi. Niechlubne blackface jest makijażem, który pozwala ukazać czarnoskóre osoby w stereotypowym stylu. Właśnie dlatego dzisiaj istnieją silne obawy przed mocnym malowaniem się na czarno.

Tiktokerzy w tarapatach

To nagranie ma prawie 25 mln wyświetleń, a spora część komentujących nie może uwierzyć w fakt, że ktoś odważył się pomalować twarz na czarno.

Internauci piszą m.in. takie rzeczy:

Doskonale wiedzieli, co robią

Żadne z nich nie pomyślało, że lepiej tego nie robić?

W trakcie przygotowań nikt nie powiedział, że to może być do czegoś podobne?

Oczywiście w powyższych komentarzach chodzi o to, że ludzie sugerują, iż te osoby zdawały sobie sprawę z tego, że tak pomalowane twarze będą przypominać blackface, którego większość Amerykanów się boi robić.

Czy jeśli ktoś pochodzi np. z Indonezji, to ma obowiązek stosować się do wszystkich zasad panujących w zachodniej kulturze? Można sobie wyobrazić, że w pozostałych częściach świata najpewniej nikt nie ma pojęcia o takich dylematach, jak słynne blackface i strach przed malowaniem twarzy na czarno. Czy w związku z tym zalew negatywnych komentarzy jest tu uzasadniony?

Źródło: Antyradio/Dexerto

