Uważa, że mężczyzna musi płacić za urodzenie dziecka. Lista jej oczekiwań jest długa

Influencerka wywołała burzę w sieci tuż po tym, jak przedstawiła swoje poglądy na temat macierzyństwa. Uważa, że każdy mężczyzna musi płacić za urodzenie dziecka. To nie koniec jej oczekiwań.

Kobieta jest zdania, że każdy mężczyzna powinien płacić swojej partnerce za urodzenie dziecka. Jak można się spodziewać, nie mówimy wcale o małej sumie. Jane może urodzić dziecko, ale pod warunkiem, że otrzyma pokaźną kwotę.

Milion złotych za urodzenie dziecka

Jenny to influencerka, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ma konto także na TikToku, gdzie chętnie publikuje filmiki. Ze swoimi obserwatorami dzieli się także przemyśleniami na różne tematy. Oprócz tego na jej profilu można znaleźć wszelkiego rodzaju rady dotyczące relacji damsko-męskiej. Jakiś czasu zabrała głos na temat macierzyństwa, czym podzieliła internautów. 23-latka jest zdania, że ciąża to zbyt duże poświęcenie, aby tak po prostu urodzić i nie otrzymać za to odpowiedniego wynagrodzenia. Przekonuje, że każdy mężczyzna powinien zapłacić swojej kobiecie za urodzenie dziecka. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, z jakimi trzeba liczyć się podczas ciąży i tuż po niej, kobieta oceniła, że w ramach „rekompensaty” potrzeba jej aż 250 tys. funtów, czyli w przeliczeniu na złotówki 1,2 mln. Tyle też oczekuje od swojego partnera gdyby miała zdecydować się na dziecko.

Jenny zaznaczyła, że ona sama nie chce mieć dzieci. Jest jednak skłonna zmienić zdanie pod warunkiem spełnienia odpowiednich wytycznych, jednym z nich są pieniądze.

Stworzenie ludzkiego życia wymaga wielu poświęceń od kobiety i nie zamierzam narażać się na to wszystko za darmo – przepraszam, nie przepraszam – wyjaśniła.

Oprócz kwestii finansowych, na liście wytycznych influencerki znajdują się:

zawarcie małżeństwa przed zajściem w ciążę

podpisanie intercyzy

Myślicie, że 250 tys. funtów to zdecydowanie za dużo? Nie dla Jenny. Kobieta wyjaśniła, że pieniądze pokryją m.in. cotygodniowe sesje terapeutyczne, osobistego trenera, dietę oraz lekarzy. Jenny już teraz zaznacza, że po urodzeniu dziecka będzie potrzebować cotygodniowej wizyty osoby, która zajmie się posprzątaniem domu oraz pomocy niani. Do tego liczy na jakiś bonus w postaci mieszkania lub samochodu.

Źródło: Antyradio/O2.pl/TikTok

