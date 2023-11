Wokalistka molestowana podczas koncertu w Radomiu. Zboczeniec wszedł na scenę

Incydent jest przerażający, a konkretniej mówiąc chodzi o to, że miało miejsce wtargnięcie pewnego mężczyzny na scenę. Cała sytuacja sprowadza się do tego, iż w Radomiu doszło do odebrania kobiecie jej nietykalności cielesnej. Artystka z pewnością nie zasłużyła na to, by spotkała ją tego typu przykrość, natomiast ludzie są zszokowani.

Ta wokalistka miała być molestowana podczas koncertu

Jak donosi m.in. Gazeta.pl, Kasia Golomska zdecydowała się na wyrażenie sprzeciwu wobec seksualizacji i uprzedmiotowiania kobiecego ciała. Wokalistka duetu Atlvnta otwarcie powiedziała o molestowaniu, jakiego niestety musiała doświadczyć w trakcie sobotniego koncertu w Radomiu. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.

Mogę wyglądać, jak chcę, mogę wychodzić na scenę naga i to absolutnie nie daje nikomu żadnego prawa do dotykania mnie bez mojej zgody.

Bardzo ważne są słowa artystki, która jednoznacznie stwierdza, iż nikt nie ma prawa dotykać kobiet bez ich zgody, a strój nie ma tu najmniejszego znaczenia. Trudno uwierzyć, że takie coś w ogóle mogło się wydarzyć, lecz pewien nieznany osobnik zwyczajnie wtargnął na scenę, a potem pozwolił sobie na to, żeby klepnąć kobietę w pośladek. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości należy dodać, że mężczyzna nie otrzymał na to oficjalnej zgody. To właśnie dlatego wokalistka traktuje całe zdarzenie jako napaść na tle seksualnym.

Moja nietykalność cielesna została mi odebrana przez osobę, która pod żadnym pozorem nie powinna znaleźć się na scenie. Zostałam klepnięta w tyłek przez zupełnie obcego mężczyznę. Na scenie. Podczas własnego koncertu.

