Wokalistka odsłoniła pierś na scenie. To nie był jej pierwszy raz [WIDEO]

Piosenkarka Janelle Monae na jednym z ostatnich koncertów świadomie odsłoniło pierś przed publicznością i oczywiście nagranie z tego zajścia krąży już po internecie. Dlaczego wokalistka zdecydowała się na taki ruch?

Janelle Monae odsłoniła pierś na scenie [WIDEO]

30 czerwca 2023 Janelle Monáe wystąpiła na Essence Festival 2023 i sprawiła, że wielu osobom opadły szczęki. Piosenkarka podczas swojego występu w Nowym Orleanie wyszła na scenę w czarno-białym bikini i podczas piosenki "You" odsłoniła jedną pierś. Był to zaplanowany ruch, bo sutek wcześniej został zasłonięty. Oczywiście tłum zaczął krzyczeć, gdy zobaczył co się dzieje na scenie. W sieci też zawrzało.

W sieci pojawiło się sporo negatywnych komentarzy, w stylu: "To występ czy klub ze striptizem? Jestem zdezorientowany.", "To szaleństwo, były tam dzieci. Po co ona to robi?". Monáe już wielokrotnie eksponowała swoje atuty. W maju wokalistka pokazała piersi podczas innego występu na żywo, podczas którego fani byli zaproszeni do wysłuchania jej najnowszego albumu "The Age of Pleasure". Golizny nie zabrakło również w klipach, m.in. do "Float".

Piosenkarka wpisuje się w nurt ciałopozytywności i wspominała wcześniej w wywiadach, że przez wiele lat nie akceptowała swojego ciała. Teraz pokochała siebie i otwarcie mówi, że czuje się dobrze, gdy ma odsłonięte piersi.

