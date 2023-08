Młoda kobieta wynajmuje swoje łono. Zbija na tym fortunę

Jak donosi New York Post, 26-letnia Yessenia Latorre uwielbia być w ciąży. Skoro tak, to dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Do tej pory kobieta urodziła dwójkę własnych dzieci, lecz od niedawna postanowiła spróbować czegoś nowego – wynajmuje swoje łono innym ludziom.

Nie każda para jest w stanie mieć dzieci. Tego typu problem może być wielką tragedią w życiu zakochanych osób, więc z reguły zainteresują ich potencjalne rozwiązania dylematu. Oczywiście jednym z nich będzie skorzystanie z usług surogatki lub po prostu matki zastępczej.

Zgoda na urodzenie dziecka innych ludzi

Nie wszyscy mogliby zdecydować się na takie posunięcie, lecz w przypadku Yessenii Latorre decyzja była całkiem łatwa. Przede wszystkim, ta 26-latka czerpie satysfakcję z bycia w ciąży. Urodziła dwójkę własnych pociech, ale w przyszłości chętnie zwiększy rodzinę do bardziej imponujących rozmiarów.

W międzyczasie kobieta postanowiła rodzić także cudze dzieci. Aktualnie dokonała tego jeden raz, innymi słowy Yessenia Latorre z powodzeniem sprawdziła się w roli matki zastępczej, ale nie chce na tym poprzestać i planuje wrócić do bycia surogatką.

Najlepsze jest to, iż 26-latka miała otrzymać już ponad 100 zgłoszeń od chętnych par. Inna sprawa to fakt, że kontaktują się z nią także kobiety, które proszą o porady, ponieważ zależy im na wejściu w ten biznes. To chyba odpowiedni moment do wspomnienia o kwestiach zarobkowych.

Yessenia Latorre nie robi tego za darmo, a rodzenie cudzych dzieci okazuje się być niezwykle dochodowym zajęciem! Za pierwsze zlecenie Latorre miała zainkasować aż 40 tys. dolarów, czyli mniej więcej 160 tys. zł.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.