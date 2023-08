Zamieścił w sieci jej nagie zdjęcia. Teraz musi zapłacić 1,2 mld dolarów

Pewna kobieta z Teksasu w 2016 roku związała się z chłopakiem, po czym 5 lat później doszło do rozstania. Niestety rozłąka nie przeszła w pokojowej atmosferze. Były chłopak postanowił zemścić się na dziewczynie i opublikował w sieci jej intymne zdjęcia, którymi dzieliła się z nim, będąc jeszcze w związku. Materiały trafiły także na strony dla dorosłych.

W 2022 roku kobieta przedstawiająca się inicjałami DL złożyła pozew przeciwko swojemu ex.

Zemsta byłego chłopaka i ogromne zadośćuczynienie

Gdy były chłopak kobiety w chwili publikowania nagich fotek wiedział, że rok później będzie musiał jej wypłacić olbrzymią kwotę odszkodowania, nigdy nie zdecydowałby się na takich ruch. Za to bardzo dobrym krokiem był pozew przeciwko zbyt pewnemu siebie chłopakowi.

Jak podały media z chwilą końca związku, DL miała poinformować byłego partnera, że nie chce, aby ten miał dostęp do jej intymnych materiałów. Ten nie odniósł się do jej słów i oprócz publikacji, podał jej dane oraz adres, a także przesłał wszystko do przyjaciół i rodziny.

Spędzisz resztę życia, próbując bez skutku wykasować swoje fotki z sieci. Ale każdy, kogo spotkasz, usłyszy twoją historię i zacznie ich szukać. - miała według BBC brzmieć wiadomość od byłego chłopaka.

Na tym nie koniec. Mężczyzna miał mieć dostęp do telefonu swojej ofiary i jej kont społecznościowych. Szpiegował ją nawet w domu jej matki za pomocą kamer!

Według prawników dziewczyny, sama publikacja zdjęć była połączeniem „znęcania się psychicznego, przemocy domowej i molestowania seksualnego”. Początkowo kwota, jaką zażądali za szkody to 100 milionów dolarów.

Ostatecznie sąd nakazał zapłacić kobiecie 200 mln dolarów za „przeszłe i przyszłe udręki psychiczne”, a także miliard dolarów zadośćuczynienia.

Jesteśmy wdzięczni, że ława przysięgłych zajęła zdecydowane stanowisko przeciwko odrażającemu zachowaniu oskarżonego i wykorzystywaniu seksualnemu z użyciem zdjęć. - pisze w oświadczeniu prawnik DL, Bradford J. Gilde.

Reprezentant poszkodowanej nie wierzy co prawda, że kobieta otrzyma kwotę w całości, ale ma nadzieję, że taki wyrok skutecznie zniechęci inne osoby do planowania tego rodzaju zemsty.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!