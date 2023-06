Game Music Concert, czyli koncert muzyki do gier [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Koncert muzyki do gier to wydarzenie na żywo, podczas którego Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa wykona aranżacje popularnej muzyki z gier. Koncert ten uświetnią wyjątkowe wizualizacje oraz występy aktorskie.

Na scenie Opery Leśnej w Sopocie rozbrzmią ścieżki dźwiękowe znane z gier Assassin’s Creed, Counter-Strike, Diablo II, Heroes of Might and Magic III, League of Legends, The Legend of Zelda, Mass Effect, Red Dead Redemption II, Resident Evil, Skyrim, World of Warcraft, Uncharted, Mortal Kombat, Space Tail, Clash II i Super Mario Bros.

Poprzednie edycje Game Music Concert zebrały liczne wyrazy uznania od fanów i zostały świetnie przyjęte w środowisku branżowym, gromadząc łącznie ponad 10 tysięcy uczestników.

Fot. materiały prasowe

Reżyserem oraz pomysłodawcą wydarzenia jest Adam Wesołowski - kompozytor, dyrygent, pianista, teoretyk muzyki, manager kultury oraz dyrektor Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego .

Widowisko zostanie wzbogacone animacjami i wizualizacjami przygotowanymi przez artystów z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, a także widowiskiem tanecznym grupy .... i pokazami cosplay.

Przeniesienie się w świat gier będzie możliwe dzięki wspaniałej Polskiej Orkiestrze Kameralnej Sopot, która powstała w 1982 roku z inicjatywy Wojciecha Rajskiego. Orkiestrę poprowadzi Szymon Morus - założyciel i dyrektor artystyczny Orkiestry Kameralnej Progress, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane.

Game Music Concert odbędzie się 30 lipca 2023 na Scenie Głównej Opery Leśnej o godzinie 20:00. Bilety można zakupić nas stronie bart.interticket.pl.