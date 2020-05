„Hejter” na Netfliksie? Kiedy zobaczymy hit Jana Komasy na platformie?

Firma Netflix kupiła właśnie prawa do dystrybucji filmu „Sala Samobójców. Hejter”. Oznacza to, że produkcja pojawi się na platformie we wszystkich krajach z dostępem do najsłynniejszego serwisu VOD już w lipcu tego roku.

Decyzja giganta VOD jest ewidentnym wynikiem niedawnej wygranej filmu Komasy na międzynarodowym festiwalu filmowym Tribeca w Nowym Jorku. Produkcja zyskała tam miano Najlepszego Filmu Fabularnego.

Wedle informacji zebranych przez portal Variety, oznacza to, że film „Sala Samobójców. Hejter” trafi na platformę Netflix już w lipcu tego roku. We wszysckich krajach… z wyjątkiem Polski.

Co z Polską?

Polskim dystrybutorem najnowszego filmu Komasy jest firma Kino Świat. Produkcja weszła do polskich kin 6 marca b.r, ale była grana tam przez niecały tydzień, gdyż 12 marca zamknięto wszystkie placówki kinowe, ze względów bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenaniu się pandemii koronawirusa.

Dystrybutor zdecydował się jednak w bezprecedensowym do tego momentu ruchu, wypuścić film na platformy VOD już 18 marca, niecałe dwa tygodnie po oficjalnej premierze kinowej.

Obecna decyzja Netfliksa, związana jest natomiast ze światowymi prawami do dystrybucji produkcji. Film Komasy zadebiutował dotąd bowiem jedynie w Polsce i posiada swojego dystrybutora.

Kiedy zatem film trafi na „polskiego Netfliksa”?

Jak podaje portal Variety, który jako pierwszy podzielił się informacją o zakupie Netfliksa, rzecznik prasowy platformy zdradził, że w Polsce możemy spodziewać się debiutu „Hejtera” na platformie:

" „tak szybko, jak pozwoli na to okienko licencyjne, co nastąpi w marcu 2021 roku”. "

Oznacza to, że abonenci Netfliksa na świecie dostaną film na platformie szybciej niż polscy widzowie. Należy jednak pamiętać, że „Hejter” był dostępny w kinach, a od ponad dwóch miesięcy można go oglądać na wielu innych platformach streamingowych, z VOD.pl, Playerem i Iplą na czele.

