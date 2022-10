Steven Seagal składa życzenia urodzinowe Putinowi i "modli się, by dostał wsparcie"

Steven Seagal z okazji niedawnych urodzin Władimira Putina umieścił na swoim koncie na Instagramie specjalne życzenia. Gwiazdor kina akcji klasy B życzył prezydentowi Rosji tego, by dostał "wsparcie, miłość i szacunek", których teraz potrzebuje.

Steven Seagal popiera Rosję? Legendarny aktor jest w ogniu krytyki, mówi co wywołało wojnę

Jak słyszymy w wideo:

Dziś jest bardzo ważny dzień - urodziny prezydenta Putina. Jest on jednym z najważniejszych prezydentów na świecie. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, a ja mam wielką nadzieję i modlę się o to, aby dostał wsparcie, miłość i szacunek, których potrzebuje. Mam nadzieję, że wszystkie problemy, które obecnie trwają, wkrótce się skończą, a my ponownie będziemy żyli w świecie