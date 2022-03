Węże 2022 - poznaliśmy nominacje do antynagród dla najgorszych polskich filmów

Znamy osoby i produkcje nominowane do antynagrody Złotych Węży, polskiego odpowiednika Złotych Malin. Patryk Vega ma szansę na zostanie rekordzistą.

Złote Węże 2022 - poznaliśmy nominowanych do antynagrody

W zeszłym roku Polska mogła się nacieszyć z tego, że "365 dni" został nominowany do otrzymania Złotych Malin. Nie musimy jednak spoglądać w stronę USA, bo sami możemy cieszyć się teraz z Węży, które ogłosiły listę swoich nominowanych do tegorocznych statuetek.

Antynagroda Węże przyznawana jest najbardziej zasługującym od 2012 roku. Akademia składająca się z krytyków i pasjonatów kina każdego roku postanawia ukarać polskich twórców i aktorów w takich kategoriach jak "Najgorsza reżyseria", "Najgorsza rola", "Żenująca scena" czy "Najgorszy plakat". Wiecie - trochę jak w przypadku Złotych Malin.

Z amerykańskimi antynagrodami łączy je również to, że statuetki trafiają często do postaci znanych i lubianych. Często nawet takich, które kilkukrotnie były nominowane, czy nawet wygrały Oscary, a także osiągały komercyjny sukces. Zwłaszcza to ostatnie kryterium jest ważne w kontekście Węży, bo najwięcej nominacji w tym roku otrzymał Patryk Vega, a niedaleko za nim jest np. Julia Wieniawa.

Reżyser "Pitbulli" musi się jednak podzielić tym zaszczytem z Mariuszem Pujszo. Panowie będą walczyć między innymi w kategorii "Najgorszy scenariusz", odpowiednio za "Pitbulla" i "Ściemę po polsku". Vega otrzymał także nominację do Złotego Węża i dla najgorszego reżysera ("Pitbull"), a Julia Wieniawa ma szansę zostać najgorszą aktorką za rolę w filmie "Smallworld".

Węża dla najgorszego aktora mogą otrzymać między innymi Tomasz Karolak ("The End"), Przemysław Bluszcz ("Pitbull") i wspomniany Mariusz Pujszo ("Ściema po polsku").

Tak jak wspomnieliśmy, antynagrody mogą zgarnąć również ludzie bardzo znani i lubiani - Andrzej Grabowski ma szansę na statuetkę za "występ poniżej talentu" w "Pitbullu", a Borys Szyc w kategorii "najgorsza rola żeńska" za jego występ w roli kobiety w "Magnezji".

Statuetki Węży 2022 zostaną wręczone 13 kwietnia 2022 roku w warszawskim teatrze IMKA. Pełna lista nominacji poniżej (kliknijcie, by rozwinąć):