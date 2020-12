Pokolenie wychowane w latach 90. na pewno kojarzy roztargnioną czarodziejkę, która razem ze swoimi przyjaciółkami ratuje całą galaktykę przed złymi siłami. Sailor Moon po 25 latach wraca do kin. Już 8 stycznia 2021 w Japonii pojawi się produkcja "Sailor Moon Eternal", która to jest kontynuacją serialu "Sailor Moon Crystal" z 2014 roku. Twórcy postanowili nie produkować 4. sezonu anime, a zaprezentować publiczności 2 filmy - w styczniu i lutym 2021. Wszystko też wskazuje na to, że "Sailor Moon Eternal" trafi na Netfliksa.

"Potęgo Księżyca, działaj!". Zobacz przemianę czarodziejek w nowym filmie "Sailor Moon Eternal"

Zapewne niejeden dzieciak w latach 90. biegał z różdżką po osiedlu i udawał, że jest którąś z czarodziejek z anime "Sailor Moon". Pamiętacie te czasy? Na pewno też kojarzycie ten moment, gdy dziewczyny przemieniały się w czarodziejki - tę samą scenę mogliśmy zobaczyć w każdym odcinku serialu. Jak transformacja czarodziejek prezentuje się w nowym filmie "Sailor Moon Eternal"? Twórcy podzielili się fragmentem nadchodzącej produkcji:

Oglądaj

W filmie "Sailor Moon Eternal" zostanie pokazana walka czarodziejek z Cyrkiem Martwego Księżyca oraz Nehelenią. Wielbiciele anime kojarzą tych bohaterów z sezonu "SuperS". Przy filmie pracuje animatorka Kazuko Tadano, która była również odpowiedzialna za anime o Sailor Moon z lat 90.