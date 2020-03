Disney + w Polsce! Wiemy, kiedy platforma ukaże się w naszym kraju [AKTUALIZACJA]

AKTUALIZACJA - Line-up został poprawiony przez wytwórnię i Polska niestety zniknęła z rozpiski.

AKTUALIZACJA 2 - Polski oddział Disneya skomentował zaistniałą sytuację w oświadczeniu:

"

Potwierdzamy, że nasze plany nie uległy zmianie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, start Disney+ w Polsce przewidywany jest na rok 2021. "

Należycie do fanów Marvela, "Gwiezdnych wojen" lub Disneya w ogóle i z niecierpliwością wyczekiwaliście informacji o debiucie platformy Disney + w Polsce? Mamy dla was dobre wieści - wytwórnia ogłosiła, kiedy serwis ukaże się w naszym kraju.

Disney + w Polsce! Wiemy, kiedy platforma ukaże się w naszym kraju

Na oficjalnej stronie The Walt Disney Company ukazał się najnowszy line-up, zdradzający zarówno nowe tytuły, które w najbliższej przyszłości zawitają na platformie, jak i daty,w których serwis zawita w kolejnych krajach. Na liście znalazła się również Polska.

Start platformy w naszym kraju owiany był dotąd tajemnicą. Obawiano się, że nie nastąpi to aż do 2021 roku, co wydawało się całkiem realną opcją. Jak się jednak okazało - nic z tych rzeczy. Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem wytwórni, Disney + zadebiutuje w Polsce latem 2020 roku.

Dokładna data nie została na obecną chwilę podana. Wiele wskazuje jednak na to, że serwis wystartuje w naszym kraju idealnie na premierę pierwszego serialu MCU - "Falcona i Zimowego Żołnierza".

