Krzysztof Zalewski: "Jak zadzwoni Nolan, powiem mu, sorry stary, teraz robię Kajka i Kokosza" [WYWIAD]

Netflix przygotował niezwykły prezent dla wszystkich fanów kultowych komiksów Janusza Christy. Już 28 lutego 2021 w serwisie zadebiutuje wyczekiwany serial "Kajko i Kokosz" zrealizowany przez zespół wybitnych twórców, fanów serii i rysowników namaszczonych przez samego Christę. W obsadzie animacji "Kajko i Kokosz" usłyszymy słynnych aktorów głosowych, takich jak Jarosław Boberek czy Grzegorz Pawlak. Showrunnerka produkcji, Ewelina Gordziejuk, postarała się także o kilka niespodzianek w postaci gwiazd, które z dubbingiem miały wcześniej niewiele wspólnego.

Krzysztof Zalewski o roli Wita, pracy głosem i filmach Nolana [WIDEO]

Wśród nieoczekiwanych gwiazd projektu znalazł się Krzysztof Zalewski - jeden z najsłynniejszych współczesnych artystów, który jesienią ubiegłego roku wydał swój najnowszy album "Zabawa". Podczas wywiadu zorganizowanego przez Netflix nie skupialiśmy się jednak na muzyce, lecz na jego przygodzie z aktorstwem. Rozmawialiśmy o tym, co skłoniło go do spróbowania swoich sił w dubbingu, o pracy na planie zdjęciowym, o miłości do kina i oczywiście o samym komiksie Christy oraz rycerzu imieniem Wit, któremu Zalewski użyczył głosu w serialu "Kajko i Kokosz". Zapraszamy do oglądania:

"Kajko i Kokosz" - kiedy premiera serialu na Netflix?

Serial animowany "Kajko i Kokosz" będzie składał się łącznie z 26 epizodów, z których pierwsze 5 pojawi się na Netflix już 28 lutego 2021. Pozostałe odcinki trafią na Netflix w dwóch transzach: w drugiej połowie 2021 roku oraz w roku 2022.