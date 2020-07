Netflix anulował turecki serial. Powodem brak zgody na pokazanie postaci LGBT

"If Only" miał opowiadać historię kobiety imieniem Reyhan, która żyje w nieszczęśliwym małżeństwie. Ruszyły już przygotowania do produkcji, jednak Netflix zrezygnował z realizacji projektu. Doszło do starcia z tureckimi władzami.

"If Only" - Netflix anulował turecki serial przez wątek LGBT

Realizacja serialu powierzona została Ay Yapim, firmie wiodącej na tureckim rynku filmowym. Niestety, projekt napotkał zasadniczy problem. Jeden z piątki głównych bohaterów, których losy mieliśmy śledzić, był postacią homoseksualną. W związku z tym, tureckie władze nie wyraziły zgody na realizację zdjęć na terenie kraju.

Włodarze Netfliksa nie ugięli się pod naciskami i odmówili zmian scenariuszowych wykluczających udział postaci LGBT. Zamiast tego podjęto decyzję o całkowitym porzuceniu projektu. Turecki serial "If Only" został anulowany zanim na dobre powstał. Platforma poniesie koszty wywołane rozpoczęciem prac nad produkcją.

W wyniku zaistniałej sytuacji pojawiły się pogłoski, jakoby Netflix zrezygnował z realizacji jakichkolwiek tureckich serial. Przedstawiciel serwisu zdementował jednak te doniesienia.