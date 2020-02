W dzisiejszych czasach nie trzeba mieć kontaktów w Hollywood, żeby odnieść sukces na całym świecie. Udowodniła to młoda twórczyni - 20-letnia reżyserka Natasza Parzymies, której serial pod tytułem "Kontrola" cieszy się popularnością nie mniejszą, niż niejeden tytuł, w który pompowane są miliony dolarów.

"Kontrola" - polski serial LGBT odniósł globalny sukces

W 2018 roku Przymies stworzyła etiudę szkolną, która była kanwą internetowego serialu, cieszącego się obecnie popularnością wśród widzów na całym świecie. Rok później film trafił na YouTube z angielskimi napisami. Autorka nie zrobiła zamieściła go z myślą o zwojowaniu świata. Po prostu chciała pokazać ćwiczenie szkolne znajomym z zagranicy. Po krótkim czasie zaczęła dostawać pytania o ciąg dalszy historii. Kilka miesięcy później rozpoczęły się prace nad rozszerzoną wersją opowieści o miłości dwóch dziewczyn. Pieniądze na powstanie serialu zebrała dzięki akcji crowdfundingowej.

Działania młodej reżyserki wsparły Parada Równości, a także firma Panavision, która zajęła się sprzętem potrzebnym do nagrania serialu. W obsadzie nie pojawiają się gwiazdy kina. W bohaterów wcielili się znajomi Parzymies, którzy w dużej mierze byli studentami. Główne role zagrały Adrianna Chlebicka i Ewelina Pankowska. Ta decyzja wynikała z niskich kosztów produkcji i oddolnego podejścia do całego przedsięwzięcia. Całość jest dostępna za darmo na serwisie YouTube. Serial składa się z siedmiu odcinków. Finałowy obejrzało ponad 260 tysięcy widzów. Łączna ilość wyświetleń "Kontroli" to ponad 27 milionów odsłon.

Popularność serialu obejmuje widzów z całego świata. Wśród miłośników miłosnej historii znaleźli się mieszkańcy Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Chin czy Indii. Widzowie sami zgłaszają się do autorki i pytają, czy mogą dodać napisy w swoich rodzimych językach. Dzięki wsparciu widzów "Kontrolę" można oglądać po hiszpańsku, portugalsku, rosyjsku, ale również po persku, mandaryński i tajsku.

Parzymies pokazała całemu światu nie tylko, że warto podejmować tematykę LGBT w produkcjach filmowych czy serialowych, ale również, że istnieją alternatywne drogi do osiągnięcia sukcesu. Miejmy nadzieję, że "Kontrola" to tylko początek jej drogi twórczej i niebawem nowa produkcja reżyserki zadebiutuje w kinach. I to nie tylko polskich.

