Velma w "Scooby Doo" była lesbijką. Jest potwierdzenie producenta

Rzecz dotyczy konkretnie serialu "Scooby Doo i Brygada Detektywów", który emitowano w latach 2010-2013. Co na temat orientacji seksualnej jednej z bohaterek miał do powiedzenia producent?

Teoria odnośnie potencjalnego homoseksualizmu (lub biseksualizmu) Velmy Dinkley krążyły wśród fanów od dawna. Byli jednak tacy, którzy usiłowali je obalić, powołując się przede wszystkim na jej związek z Kudłatym właśnie w tej serii. W jedną z ostatnich dyskusji wtrącił się Tony Cervone, producent serialu "Scooby Doo i Brygada Detektywów".

Cervone dorzucił swoje trzy grosze do instagramowej dyskusji odnośnie orientacji Velmy, jej związku z Kudłatym i potencjalnej relacji z Marcie.

"

Już wcześniej poruszałem tę kwestię, Velma w "Brygadzie..." nie jest bi. Jest lesbijką. Zawsze planowaliśmy, by Velma zachowywała się trochę nietypowo, w czasie gdy spotykała się z Kudłatym, ponieważ ten związek wydawał jej się zły i nie mogła do końca zrozumieć, dlaczego. Istnieją wskazówki odnośnie tego w odcinku z syreną, a jeśli prześledzicie cały wątek Marcie to zrozumiecie, że zrobiliśmy to na tyle wyraźnym, na ile mogliśmy 10 lat temu. "