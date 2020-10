Bruce Dickinson potwierdził, że Iron Maiden nagrywa nową płytę

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany wszystkim muzykom. Wielu artystów beztrosko planowało koncertowanie po świecie, niestety wyjazdy trzeba było odwołać. Również członkowie Iron Maiden zostali wysłani na przymusowy urlop, chociaż ich tourne było dopięte na ostatni guzik. Dla wielu artystów izolacja oznacza czas na tworzenie nowego materiału.

Iron Miaden nagrywa nową płytę

Jak się okazuje do tego grona możemy zaliczyć legendarnych heavymetalowców - Iron Maiden. Muzycy ostatni materiał studyjny wydali aż 5 lat temu. Bruce Dickinson zdradził na łamach mediów społecznościowych Ironów, że zespół pracuje nad następcą "The Book of Souls".

Szczegóły na temat płyty nie są jeszcze znane, jednak wokalista uchylił rąbka tajemnicy:

" Wiele rzeczy się nie wydarzyło w tym roku - to oczywiste, ale też bardzo frustrujące. Mamy jednak inne plany. Co robimy w międzyczasie? Cóż. Trochę piszemy. Rozmawiamy ze Stevem. Pracowaliśmy razem w studio. Więcej nie mogę powiedzieć, bo musieliby mnie zabić. Cała nasza załoga jest jednak na pokładzie. "

Dickinson przyznaje również, że przymusowy urlop nie jest łatwy dla członków Iron Maiden:

" Wszyscy wciąż się dusimy i nie możemy doczekać wyjścia. Ale nie poddajemy się. Jesteśmy zwarci i gotowi na wiele wspaniałych rzeczy, które wydarzą się w przyszłości. "

Iron Maiden w Polsce

Grupa Iron Maiden miała pojawić się w Polsce w 2020 roku. Ze względu na pandemię koncert został przełożony na 11 czerwca 2021 roku. Koncert Iron Maiden odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie i będzie pierwszym występem zespołu na trasie.