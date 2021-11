Równo dwa lata temu, 29 listopada 2019 roku, odbyła się premiera pierwszego klipu i singla z płyty "Strach XXI wieku" zespołu Dr Misio pod tytułem "Chcesz się bać". Po dwóch latach zespół wraca z ostatnim już klipem i singlem z tej płyty. Zobaczcie, jak prezentuje się teledysk do piosenki "Dwie Głowy".

Dr Misio pokazał schizofreniczny klip do singla "Dwie Głowy". Wyreżyserowała go Matylda Damięcka [WIDEO]

Najnowszy singiel grupy Dr Misio nosi tytuł "Dwie głowy". To najbardziej schizofreniczny numer z tej płyty, opowiadający mroczną historię o tym, jak do Arka Jakubika trafiła jego własna głowa z filmu „Jestem mordercą”. Do piosenki powstał hipnotyzujący teledysk, którego autorami są Matylda Damięcka i Kobas Laksa.

Płyta "Strach XXI wieku" to łącznie 13 piosenek. Oprócz melancholijnych utworów, jak m.in. "Mnie nie ma", mamy na niej mocniejsze granie ("Siedemnastolatki"), radiowe hity (np. "Mam dwie głowy"), coś do delikatnego pobujania się ("Zwierzę"), czy taneczne piosenki ("Wesołe miasteczko").W tekstach Arek Jakubik rozprawia się z wieloma przypadłościami, lękami, psychozami polskiego społeczeństwa oraz przedstawicieli obecnej władzy. Sięga też do czasów swojej młodości, kiedy kradło się mleko albo kefir spod sklepu albo piło tanie wina z kolegami „do spodu” jarając przy tym tony szlugów