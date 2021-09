Elton John wyda nowy album z gościnnymi występami m.in. Eddiego Veddera i Lil Nas X

Elton John podzielił się listą gości z albumu The Lockdown Sessions

No bo posłuchajcie - Eddie Vedder, Lil Nas X, Gorillaz, Stevie Nicks to zaledwie kilka głosów, które usłyszymy na nowym projekcie Eltona Johna. Ten ma zostać wydany już 22 października 2021 roku.

Rocket Man zaprezentował światu już "Cold Heart" z Duą Lipą, "Chosen Family" z Riną Sawayamą, a także cover "Nothing Else Matters" z gościnnym udziałem Miley Cyrus. Ten pojawi się również na wydawnictwie "The Metallica Blacklist", zawierającym covery Metalliki w wykonaniu 100 różnych artystów.

Zresztą podobny los spotka kawałek "One of Me" z Lil Nas X-em - ten ma pojawić się na jego debiutanckim albumie "Montero" oraz na "The Lockdown Sessions" Eltona Johna.

To kogo jeszcze usłyszymy na nowym krążku Eltona Johna? Wśród nazwisk są jeszcze Young Thug, Nicki Minaj, Charlie Puth, Brandi Carlile, Stevie Wonder, 6LACK, Years & Years, Jimmie Allen oraz Surfaces.

Elton John wypowiedział się na temat albumu w oświadczeniu. Stwierdził, że proces tworzenia tego albumu przypominał mu jego początki jako muzyk sesyjny w latach 60. Stwierdził, że tym samym zatoczył w swojej karierze pełne koło:

Nie spodziewałem się, że zrobię album w trakcie lockdownu. Ale pandemia trwała, a ja dostawałem kolejne zaproszenia na projekty. Sporo z nich było za pomocą Zooma, inne w studiu, ale za szybami. Większość tych kawałków się od siebie diametralnie różni i często lądowałem w miejscach, w których jeszcze nie byłem artystycznie. Wiecie jakie to dobre uczucie po tylu latach kariery? Z drugiej strony miałem też poczucie, które dobrze znałem. Jako dzieciak pracowałem jako muzyk sesyjny. Praca teraz mi to przypominała. Znów byłem muzykiem sesyjnym!

Tak jak wspomnieliśmy, "The Lockdown Sessions" zobaczy światło dzienne już 22 października 2021 roku.