Luxtorpeda nagrała płytę elektro z okazji 10-lecia zespołu. "Elektroluxtorpeda" zaskoczy fanów

Luxtorpeda po dziesięciu latach zaprezentuje swój debiutancki album w zupełnie nowej odsłonie. Krążek „Elektroluxtorpeda" ukaże się 9 maja 2021. Jaki materiał trafi na to wydawnictwo?

Luxtorpeda nagrał płytę elektro z okazji 10-lecia zespołu. "Elektroluxtorpeda" zaskoczy fanów

Z okazji 10. rocznicy powstania zespół nagrał na nowo swoją debiutancką płytę, prezentując nieznane dotąd oblicze – to Luxtorpeda w wersji elektro. Do nagrań zaproszono gości: DJ BRK, współproducenta płyty oraz sekcję dętą w składzie: Tomasz Mazur, Józef Zatwarnicki, Dominik Szeszo. Nad nowym aranżem do utworu „Wilki Dwa" czuwał Henryk „Henio” Friedrich, który stworzył bity i muzyczną oprawę.

Autorem okładki płyty jest od lat współpracujący z zespołem Maciej "Zuch" Mazurek, który wykorzystując zdjęcia Adama Polańskiego, Bruno Friedricha i DJ-a BRK zilustrował "kosmiczną muzykę".

Fot. foto: materiały prasowe

Luxtorpeda: "Elektroluxtorpeda": Tracklista

Silnalina 21′ Autystyczny 21′ Wilki dwa 21′ Od chyba do chyba 21′ Persona non grata 21′ Rausokrytes 21′ Od zera 21′ Niezalogowany 21′

O premierowym krążku „Elektroluxtorpeda” i zupełnie nowym pomyśle na utwory, którymi formacja szturmem podbiła polską scenę rockową, muzycy opowiedzą podczas spotkania online organizowanym przez Empik 19 kwietnia 2021 o 18:00. Rozmowę poprowadzi Justyna Dżbik-Kluge.