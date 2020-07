Już 30 sierpnia 2020w Barclays Center w Nowym Jorku odbędzie się gala MTV Video Music Awards. Od dziś na stronie mtv.com fani mogą oddawać głosy w 15 kategoriach.

MTV VMA 2020: Znamy nominacje w rockowych kategoriach

W tym roku w kategorii "Najlepszy Rockowy Klip" znaleźli się tacy artyści, jak Green Day, Evanescence, The Killers, Fall Out Boy Coldplay i Blink- 182. O tytuł "Artysta Roku" walczą Justin Bieber, Lady Gaga, Post Malone, The Weeknd, DaBaby i Megan Thee Stallion. Z kolei w gronie nominowanych w kategorii "Piosenka Roku" znaleźli się m.in. Billie Eilish “everything i wanted”, Post Malone “Circles” oraz Lady Gaga i Ariana Grande – “Rain On Me”.

Lady Gaga i Ariana Grande uplasowały się na szycie listy nominowanych "MTV VMA 2020". Obie artystki mają na swoim koncie po dziewięć nominacji. Tuż za nimi znaleźli się Billie Eilish i The Weekend. Cała czwórka powalczy o statuetkę w głównej kategorii, "Teledysk Roku".

Podczas tegorocznej gali „MTV VMA 2020” zostaną rozdane statuetki w dwóch nowych kategoriach - “Najlepszy teledysk z domu” i “Najlepszy występ podczas kwarantanny”, których celem jest wyróżnienie pracy artystów w dobie pandemii.

W gronie nominowanych znaleźli się, m.in. Drake “Toosie Slide”, Ariana Grande i Justin Bieber “Stuck with U” oraz John Legend “Bigger Love”, którzy walczą o statuetkę za “Najlepszy teledysk z domu”. Z kolei w kategorii “Najlepszy występ podczas kwarantanny” rywalizują, m.in. Lady Gaga, Post Malone i Chloe x Halle. Emisja wydarzenia dostępna będzie na antenie MTV oraz na platformach cyfrowych.

MTV VMA 2020: Nominacje w najważniejszych kategoriach

NAJLEPSZY TELEDYSK ROCKOWY

blink-182 – “Happy Days” – Columbia Records

Coldplay – “Orphans” – Atlantic Records

Evanescence – “Wasted On You” – BMG

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – “Dear Future Self (Hands Up)” – Island Records

Green Day – “Oh Yeah!” – Reprise / Warner Records

The Killers – “Caution” – Island Records

BEST ALTERNATIVE

The 1975 – “If You're Too Shy (Let Me Know)” – Dirty Hit / Interscope Records

All Time Low – “Some Kind Of Disaster” – Fueled By Ramen

FINNEAS – “Let’s Fall in Love for the Night” – AWAL

Lana Del Rey – “Doin’ Time” – Interscope Records

Machine Gun Kelly – “Bloody Valentine” – Bad Boy / Interscope Records

twenty one pilots – “Level of Concern” – Elektra Music Group / Fueled By Ramen

TELEDYSK ROKU

Billie Eilish – “everything i wanted”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “The Man”

The Weeknd – “Blinding Lights”

ARTYSTA ROKU

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

PIOSENKA ROKU

Billie Eilish – “everything i wanted”

Doja Cat – “Say So”

Lady Gaga & Ariana Grande – “Rain On Me”

Megan Thee Stallion – “Savage”

Post Malone – “Circles”

Roddy Ricch – “The Box”

NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

Black Eyed Peas ft. J Balvin – “RITMO (Bad Boys For Life)”

Ed Sheeran ft. Khalid – “Beautiful People”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

NAJLEPSZY TELEDYSK POPOWY

BTS – “On”

Halsey – “You should be sad”

Jonas Brothers – “What a Man Gotta Do”

Justin Bieber ft. Quavo – “Intentions”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “Lover”

NAJLEPSZY TELEDYSK HIP-HOPOWY

DaBaby – “BOP” – SCMG / Interscope Records

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla” – Shady / Aftermath / Interscope Records

Future ft. Drake – “Life Is Good” – Epic Records / Freebandz

Megan Thee Stallion – “Savage” – 300 Entertainment

Roddy Ricch – “The Box” – Atlantic Records

Travis Scott – “HIGHEST IN THE ROOM” – Epic Records / Cactus Jack

NAJLEPSZY TELEDYSK R&B