Me And That Man udostępnił nowy singiel z Myrkur. Posłuchaj ballady "Angel Of Light"

Nergal zaprosił do współpracy wokalistkę Myrkur. Jak brzmi owoc ich współpracy, singiel "Angel Of Light"?

Dowodzony przez Adama Nergala Darskiego, Me And That Man, zaprezentował nowy singiel zatytułowany „Angel Of Light”. Jest to rockowa ballada zarejestrowana z gościnnym udziałem Amalie Bruun z Myrkur.

Nergal tak wypowiedział się na temat nowego utworu Me And That Man:

Tak wyjątkowej współpracy jeszcze w MATM nie było. Moja dobra znajoma Amalie z Myrkur wyśpiewała utwór "Angel Of Light" w stylu Dark Americana... Klip nakręciliśmy w okolicach Kopenhagi, w te wakacje. "Angel Of Light" to kolejna karta, którą odkrywamy w oczekiwaniu na nowy album... Mam głęboką nadzieję, że ten utwór zapadnie Wam w pamięć i z ciekawością sięgnięcie po całą płytę, która ukaże się już 19 listopada. Enjoy!

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel "Angel Of Light":

Amalie Bruun komentuje:

Jestem podekscytowana współpracą z Nergalem zarówno przy utworze jak i klipie, w którym to gram rolę kobiety pochwyconej przez cień. Szuka ona wyjścia i zwraca się do „Anioła Światła” po odpowiednie wskazówki.

Nadchodzący, trzeci album Me And That Man nosi tytuł "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2" i będzie swoistą kontynuacją wydanego w ubiegłym roku „New Man, New Songs, Same Shit, vol.1”. Płyta ukaże się 19 listopada 2021.

Album, podobnie jak poprzedni, został zarejestrowany w składzie: Adam Nergal Darski – gitara / voc, Sasha Boole – gitara / voc, Matteo Bassoli – bass / voc oraz Łukasz Kumański – perkusja / voc. Na płycie po raz kolejny nie zabraknie licznych, interesujących i zaskakujących gości – między innymi: Gary Holt (Slayer, Exodus), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mary Goore, Randy Blythe (Lamb Of God), Myrkur, Devin Townsend, David Vincent, Doug Blair (WASP), Hank von Hell ( Turbonegro) i Olve „Abbath” Eikemo (Immortal, Abbath).

Me And That Man "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2": Tracklista