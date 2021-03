Nie żyje Lars-Göran Petrov z deathmetalowego Entombed. Muzyk miał 49 lat

Lars-Göran Petrov to osoba, której w środowisku fanów muzyki ekstremalnej nie trzeba przedstawiać. Wokalista tworzył legendarny skład pionierów skandynawskiego death metalu - grupy Entombed. Zespół został założony w 1987 roku pod nazwą Nihilist, a z czasem trafił do "wielkiej czwórki" szwedzkiego death metalu.

Nie żyje Lars-Göran Petrov z Entombed

W 2014 roku Petrov założył nowy skład (na kanwie starego zespołu) Entombed A.D., z którym do niedawna występował. W sierpniu 2020 roku muzyk poinformował, że choruje na raka. Niestety nowotwór był nieusuwalny, a lekarze starali się pomóc muzykowi, stosując chemioterapię.

Niestety artyście nie udało się wyjść cało z choroby. Lars-Göran Petrov zmarł 7 marca 2021 roku. Na oficjalnym profilu na Facebooku grupy Entombed A.D. pojawił się post, w którym muzycy pożegnali się z kolegą.

Jesteśmy zdruzgotani tym, że musimy ogłosić Wam, że opuścił nas nasz ukochany przyjaciel Lars-Göran Petrov. Był naszym bratem, przywódcą, wokalistą. (...) Był (jest!!!) niesamowitym przyjacielem i człowiekiem, któremu udało się poruszyć tak wielu ludzi. Zmienił swoim głosem, muzyką, charakterem i osobowością wielu ludzi.

Muzycy Entombed A.D. zdradzili też, co muzyk chciałby mieć napisane na swoim grobie. Podobno powiedział kiedyś w wywiadzie, że byłoby to: "Nigdy nie umrę, to nigdy nie umrze".