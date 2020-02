Nie żyje Sławomir Cyjan Cywoniuk, założyciel grindcore'owego Dead Infection

Dead Infection to grindcore'owa grupa założona w 1990 roku w Białymstoku. Muzycy byli drugą w historii polskiej ekstremy formacją, która podpisała kontrakt z zagraniczną wytwórnią. Wielu krytyków uważa, że ich drugie wydawnictwo "A Chapter Of Accidents" to kultowe i przełomowe dzieło swojego nurtu. Artyści przez lata koncertowali na całym świecie. 9 lat po utworzeniu składu kapela zakończyła działalność. Założyciel zespołu, Cyjan wskrzesił formację w 2011 roku.

Nie żyje Sławomir Cyjan Cywoniuk z Dead Infection

Niestety legendarna polska grupa właśnie przestała istnieć. 20 lutego 2020 roku Sławomir Cyjan Cywoniuk zmarł. Muzyk zmagał się z poważną chorobą, której nie udało mu się przezwyciężyć.

W walce pomagali mu między innymi przyjaciele. Kiedy ostatnio jego stan się pogorszył, utworzyli zbiórkę "Rehabilitacja Cyjana", aby zebrać 30 tysięcy złotych na leczenie muzyka. W chwili śmierci Cyjana do końca zbiórki pozostało jeszcze kilka dni.

Jak donosi Kurier Poranny, Cyjan był nie tylko legendarnym muzykiem ale też wielbicielem kina i filmowcem amatorem. Cywoniuka możemy zobaczyć w filmie dokumentalnym Michała Krota "Białystok Underground" czy "Hollywood Białystok".

W rozmowie z Kurierem Porannym, Cyjana wspomina znany aktor i muzyk Paweł Małaszyński:

" Tak naprawdę bardziej obracałem się w towarzystwie metalowym, choć do końca stricte metalowcem nie byłem, ale poznałem te wszystkie zespoły z tego nurtu, grające w Białymstoku. Zresztą to są moi kumple, chociażby stary Messenger, Parody Sarkas, Ubiquitous, Demogorgon, Dead Infection - to podstawa. To były fajne czasy - połowa lat dziewięćdziesiątych - dla muzyki metalowej w Białymstoku. "

Kolegę z branży pożegnała także grupa Bright Ophidia:

Zobacz też: Universal Music z listą artystów, których nagrania zniszczył pożar w 2008 roku